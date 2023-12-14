Thursday, 14 December 2023 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاوي تطلق تطبيقها الجديد بـ 14 خدمة

12/14/2023 4:17:05 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة عن إطلاق "تطبيق هاوي" بحزمة خدمات مطورة وجديدة مُقدمة للهواة من مواطنين ومقيمين في كافة مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملة (عندك هواية.. عندنا تطبيق) بدءاً من اليوم, من أجل تسهيل وتمكين ممارستهم لهواياتهم؛ التي تعبّر عنهم بمختلف شرائحهم العمرية، للنهوض بقطاع الهوايات في المملكة، وتوفير كافة السبل الممكنة لبناء مجتمع حيوي ومبادر وفعّال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وقال مدير عام قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة طارق بن عدنان الغرابي : "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق التطبيق الجديد لـ "هاوي" الذي يتضمن مجموعة من الخدمات الجديدة بهدف تسهيل وتحسين تجربة المستخدم، لخلق بيئة ممتعة ومحفزة لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في المملكة لاستكشاف وتطوير هواياتهم، لتستكمل بذلك مسيرة العمل لتنمية وتفعيل قطاع الهوايات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات جودة الحياة".
وأضاف الغرابي: يتيح تطبيق "هاوي" في نسخته الجديدة 14 خدمة ، تشمل (تجارب هاوي، انضم لنادٍ، أسس نادياً، شارك مع هاوٍ، فعاليات، التسويق لناديك، الدورات التدريبية، مرافق، مساحات، أدوات، مسابقات النادي، الشراكات والرعايات، خطابات وموافقات، خدمات تطوع، مالية ناديك)، تمنح المستخدمين تجربة أفضل لاستكشاف وتطوير الهوايات بطريقة تفاعلية وتعليمية مع إمكانية تخصيص التجربة الشخصية لكل هاوٍ؛ وفقًا لمجالات هوايته، حيث يمكن للهواة تتبع الفعاليات والأحداث ذات الصلة بالهوايات، مما يساعد الهواة على البقاء على اطلاع دائم بالفعاليات والفرص التي تهمهم.
ويقدّم جناح "هاوي" المقام في بوليفارد رياض سيتي على مدى 3 أيام (الخميس - الجمعة - السبت) للجمهور فرصة استكشاف تطبيق "هاوي" الجديد وفهم مزاياه وخدماته، إلى جانب المشاركة في مجموعة من التجارب التفاعلية والحيّة في عدة هوايات. يذكر أن "هاوي" هي الكيان التنظيمي لإنشاء وتسجيل أندية الهواة وممارسة الهوايات في المملكة العربية السعودية، وتشمل المواطنين والمقيمين بمختلف فئاتهم العمرية، وتأسست من قبل 12 جهة حكومية؛ بهدف دعم وتطوير قطاع الهوايات في المملكة، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

MENAFN14122023000089011017ID1107594325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث