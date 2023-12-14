مراسلون بلا حدود تكشف عن حصيلة مثيرة للتساؤل حول عدد القتلى من الصحفيين للعام 2023

MENAFN - Palestine News Network )

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن العام 2023 شهد مقتل 45 صحافيا خلال أدائهم مهنتهم في حصيلة أدنى بقليل من العام 2022 رغم الحرب بين إسرائيل وحماس التي قضى فيها ما لا يقل عن 17 صحافيا، على ما أفادت منظمة مراسلون بلا حدود.

وبحسب الحصيلة السنوية لهذه المنظمة،

قتل العام الماضي 61 صحافيا في العالم، مبينة أن حصيلة العام الحالي هي الأدنى منذ أكثر من عشرين عاما عندما قتل 33 صحافيا في 2002. وأكثر من ثلث قتلى العام 2023 مرتبط بالنزاع في الشرق الأوسط من بينهم 13 في قطاع غزة.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار لوكالة فرانس برس "نسجل تراجعا منتظما في القتلى بعيدا جدا عن 140 صحافيا قتلوا في 2012 ومن ثم 2013" خصوصا جراء الحرب في سوريا والعراق "لكن ذلك لا يخفف بشيء من المأساة في غزة".

هذا وأعلن

المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الصحفيين إلى 89 منذ 7 أكتوبر.

وقبل حوالي أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين

تقريرا،

أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدأ النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.





المصدر: "أ ف ب" +

RT



