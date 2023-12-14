الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويصيب آخرين بالاختناق ويستولي على عشرات المركبات في الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، أغلبيتهم أسرى محررون، وأصابت
آخرون بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها
بلدتي بيت أمر، وخاراس شمال غرب الخليل.
واعتقلت
قوات الاحتلال
الشاب أنس زيدان الكسار، وسلّمت إلى شقيقه رامي بلاغا لتسليم نفسه، بعد دهم منزلهما وتفتيشه في خاراس.
وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت خمسة أسرى محررين، وهم: أحمد نصري رشيد صبارنة (32 عاما)، وسيف كساب علي أبو دية (26 عاما)، ويوسف محمد عايد اخليل (22 عاما)، ومهدي محمد حماد أبو مارية (20 عاما)، وعلي سعيد صبارنة (29 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب.
وأوضح عوض،
أن قوات الاحتلال استولت على عشرات المركبات في بيت أمر، واقتحمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وحطمت أبوابها، واستولت على مقتنياتها.
كذلك دهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واستولت على عدة مركبات.
كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال أثناء حملة الاعتقالات، وجرى
معالجتهم ميدانيا.
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