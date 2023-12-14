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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويصيب آخرين بالاختناق ويستولي على عشرات المركبات في الخليل

12/14/2023 4:15:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، أغلبيتهم أسرى محررون، وأصابت
آخرون بالاختناق، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها
بلدتي بيت أمر، وخاراس شمال غرب الخليل.

واعتقلت
قوات الاحتلال
الشاب أنس زيدان الكسار، وسلّمت إلى شقيقه رامي بلاغا لتسليم نفسه، بعد دهم منزلهما وتفتيشه في خاراس.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المنازل في بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقلت خمسة أسرى محررين، وهم: أحمد نصري رشيد صبارنة (32 عاما)، وسيف كساب علي أبو دية (26 عاما)، ويوسف محمد عايد اخليل (22 عاما)، ومهدي محمد حماد أبو مارية (20 عاما)، وعلي سعيد صبارنة (29 عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وأوضح عوض،
أن قوات الاحتلال استولت على عشرات المركبات في بيت أمر، واقتحمت عدة منازل، وعبثت بمحتوياتها، وحطمت أبوابها، واستولت على مقتنياتها.

كذلك دهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، واستولت على عدة مركبات.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال أثناء حملة الاعتقالات، وجرى
معالجتهم ميدانيا.

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