الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محيط المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية ، إنه لليوم الثاني على التوالي، تقتحم قوات الاحتلال البلدة، وتتمركز في شارع الأعمدة بمحيط الموقع الأثري، برفقة جرافة تابعة للمستعمرين.
وأضاف أن هناك تخوفات من تنفيذ مخطط استعماري في المنطقة، ومحاولة للسيطرة على الموقع الأثري الذي خصصت له حكومة الاحتلال ميزانية ضخمة قبل عدة أشهر.
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