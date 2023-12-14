الاحتلال يقتحم المنطقة الأثرية في سبسطية شمال غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محيط المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في اتصال هاتفي مع الوكالة الرسمية ، إنه لليوم الثاني على التوالي، تقتحم قوات الاحتلال البلدة، وتتمركز في شارع الأعمدة بمحيط الموقع الأثري، برفقة جرافة تابعة للمستعمرين.

وأضاف أن هناك تخوفات من تنفيذ مخطط استعماري في المنطقة، ومحاولة للسيطرة على الموقع الأثري الذي خصصت له حكومة الاحتلال ميزانية ضخمة قبل عدة أشهر.