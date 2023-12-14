حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة قي ساعات النهار لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غد الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد فيبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.