حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيأة قي ساعات النهار لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما غد الجمعة، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم الأحد فيبقى الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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