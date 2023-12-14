الاحتلال يدمر عدة منازل في مخيم جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في مخيم جنين، كما فجرت عبوات ناسفة داخل منزلين آخرين.

وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن جيش الاحتلال قصف بوساطة طائرة مسيرة وصواريخ "إنيرجا" منزل المعتقل تامر ماهر الزرعيني، المكون من طابقين في شارع مهيوب بالمخيم، بعد إخلاء سكانه.

وأضاف، أن الاحتلال فجر أيضا عبوات ناسفة داخل منزل الشهيد نضال خازم ومنزل عمه فتحي خازم أبو رعد، فيما واصلت عمليات التدمير الواسعة للمنازل في المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة، الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، استشهاد الشاب أيوب محمد صالح جلامنة (27 عاما)، وأحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة آخرين، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد الشهداء إلى 11.

وكانت قوات الاحتلال قصفت منزلا مهجورا في الحي الشرقي من مدينة جنين بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، كما واصلت حملات المداهمة والتفتيش والاعتقالات في جنين ومخيمها.