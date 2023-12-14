الاحتلال يدمر عدة منازل في مخيم جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN- دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا في مخيم جنين، كما فجرت عبوات ناسفة داخل منزلين آخرين.
وأفاد مراسل الوكالة الرسمية، بأن جيش الاحتلال قصف بوساطة طائرة مسيرة وصواريخ "إنيرجا" منزل المعتقل تامر ماهر الزرعيني، المكون من طابقين في شارع مهيوب بالمخيم، بعد إخلاء سكانه.
وأضاف، أن الاحتلال فجر أيضا عبوات ناسفة داخل منزل الشهيد نضال خازم ومنزل عمه فتحي خازم أبو رعد، فيما واصلت عمليات التدمير الواسعة للمنازل في المخيم.
وأعلنت وزارة الصحة، الليلة الماضية وصباح اليوم الخميس، استشهاد الشاب أيوب محمد صالح جلامنة (27 عاما)، وأحمد جمال أبو زينة (27 عاما)، والطفل بشار هيثم أبو زيد، وإصابة آخرين، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما يرفع عدد الشهداء إلى 11.
وكانت قوات الاحتلال قصفت منزلا مهجورا في الحي الشرقي من مدينة جنين بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، كما واصلت حملات المداهمة والتفتيش والاعتقالات في جنين ومخيمها.
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