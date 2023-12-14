توقعات تشير لاستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتقليل الفائدة بحلول يونيو القادم

(MENAFN
) كشفت نتائج استطلاع حديث عن توقعات واسعة الانتشار بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لتنفيذ تقليلات في أسعار الفائدة اعتبارًا من يونيو المقبل، مع احتمال تجاوز نسبة 50 بالمئة, ولاحظ مشاركون في الاستطلاع بشكل ملحوظ احتمالية حدوث انكماش اقتصادي "خفيف"، حيث بلغت الإشارات 47 بالمئة, بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق الذي أُجري في أكتوبر. ولافت للانتباه، عرض الاستطلاع أيضًا تقليلًا بنسبة 8 نقاط مئوية في احتمالية حدوث ركود في العام المقبل، حيث بلغت النسبة الآن 41 بالمئة.
كما وفقًا لتوقعات المستجيبين، فمن المتوقع أن تتصاعد احتمالية تخفيض الفائدة إلى 69 بالمئة مع بدء يوليو. وتشير توقعات الاستطلاع الى توقع حوالي 85 نقطة أساس من التخفيضات خلال العام القادم، ما يعادل تقريبًا 25 نقطة أساس في كل ربع. تلك التوقعات تسلط الضوء على توقعات السوق، مقدمة لمحة عن المشهد المتطور المحيط بسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كذلك تتماشى نتائج الاستطلاع مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير، حيث كان من المتوقع على نطاق واسع أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير. وهذا القرار يعكس النهج الاحترس للمركز، حيث يشدد على ضرورة تقييم تداولات رفع أسعار الفائدة السابقة. ويكتسب هذا الوضع الحذر أهمية خاصة في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، حيث بلغ 3.1 بالمئة خلال شهر نوفمبر.
في حين يوجد بشكل عام إجماع واضح بين الأسواق والاقتصاديين على أن الولايات المتحدة على أعتاب فترة من التغييرات المحتملة في سياسة أسعار الفائدة في الأشهر القادمة. وتتجاوز آثار هذه التغييرات المتوقعة حدود الداخلية، مع احتمال تأثيرها في الأسواق العالمية حيث يرصد الفاعلون عن كثب ويتكيفون مع ديناميات الاقتصاد المتطورة.
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