العملات الرقمية تشهد انخفاضاَ مستمراَ مع نزول سعر البيتكوين إلى 40,000 دولار

(MENAFN
) في عالم العملات الرقمية، شهدت جلسة التداول الحالية تراجعًا مستمرًا حيث انخفضت عملة البيتكوين، العملة الرقمية الرائدة، بشكل كبير لتصل إلى مستوى 40,000 دولار. وامتد هذا الانخفاض إلى ما وراء البيتكوين، مؤثرًا بشكل خاص على عملات رقمية رئيسية أخرى مثل إيثيريوم وريبل وكاردانو وبولكا دوت. ولاحظ بشكل ملحوظ أن العملات الرقمية الرئيسية سجلت تراجعًا بنسبة لا تقل عن 4 بالمئة, ممثلة أكبر تراجع منذ نوفمبر.
كما يتماشى التصحيح الأوسع الذي يشهده أسواق العملات الرقمية مع بيانات كوين قلاس، التي تكشف أن ما يقرب من 312 مليون دولار من المراكز التداولية تم تصفيتها في ديسمبر. ويشكل هذا الرقم البارز أعلى قيمة للتصفية منذ سبتمبر، مما يبرز التأثير الواسع للتصحيح السائد في السوق.
كذلك يحافظ المستثمرون على وضع متيقظ، حيث يراقبون عن كثب العوامل الرئيسية في ظل التقلبات في منظر العملات الرقمية. الأحداث الرئيسية، ومثل إصدار بيانات التضخم في الولايات المتحدة واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعتبر كبار المحركين المحتملين الذين قد يختبرون توقعات السوق، خاصة فيما يتعلق بإمكانية خفض أسعار الفائدة.
في حين انخفضت قيمة البيتكوين إلى 40,868 دولار، مصحوبة بانخفاض في حجم التداول إلى 25.76 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الماضية. وشهدت الأسبوع الماضي فقدان البيتكوين بنسبة تقارب 6.52 بالمئة من قيمتها، مما يسهم في الشكوك المتزايدة المتعلقة بمشهد العملات الرقمية.
وشهدت عملات رقمية رئيسية أخرى، مثل إيثيريوم وريبل وكاردانو، تراجعات أيضًا في أسعارها خلال اليوم. تلك التقلبات تبرز الضغوط السائدة في الأسواق الرقمية، حيث يقوم المستثمرون بتجاوز عدم اليقين وضبط مواقفهم استجابة لتغيرات السوق بشكل ديناميكي.
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