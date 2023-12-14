المصرية السودانية تستهدف توريد 60 ألف رأس أبقار خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال نصر حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إن الشركة تستهدف توريد 60 ألف رأس أبقار حية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال عام 2024 لضخها بالمجمعات الاستهلاكية مقابل 40 ألف رأس تم توريدها خلال العام الحالى.
وأضاف حامد، خلال معرض“فوود أفريكا”، أنه فى إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك فإن الشركة المصرية السودانية تستعد لتوريد 30 ألف رأس من الأبقار الحية“سودانى – جيبوت”، لتلبية احتياجات المواطنين فى هذا الشهر والذى تزيد فيه معدلات الاستهلاك.
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وتم تأسيس الشركة المصرية السودانية فى عام 2021 بمساهمة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة للحكومة السودانية. اقرأ أيضا: الحكومة تدرس تخصيص مناطق لتسمين الماشية
وأكد حامد، أن الشركة تسعى لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان والبالغ 1.5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه يتم مبادلة السلع بين البلدين لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وقال إن أهم واردات مصر من السلع الغذائية السودانية هى السمسم والصمغ العربى والقطن والفول السودانى بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار سنويا.
وأضاف أنه لأول مرة تم استيراد نحو 5 آلاف طن من الفول الصويا من السودان لمصر وتستهدف الشركة زيادتها خلال العام المقبل إلى 20 ألف طن، منوها بأن توفير الفول الصويا من السودان سيكون بسعر تنافسى بسبب قرب المسافة مقارنة بالدول الأخرى.
وتقام الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فوود أفريكا” خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترى دولى.
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