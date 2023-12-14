المصرية السودانية تستهدف توريد 60 ألف رأس أبقار خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) قال نصر حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إن الشركة تستهدف توريد 60 ألف رأس أبقار حية لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال عام 2024 لضخها بالمجمعات الاستهلاكية مقابل 40 ألف رأس تم توريدها خلال العام الحالى.

وأضاف حامد، خلال معرض“فوود أفريكا”، أنه فى إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك فإن الشركة المصرية السودانية تستعد لتوريد 30 ألف رأس من الأبقار الحية“سودانى – جيبوت”، لتلبية احتياجات المواطنين فى هذا الشهر والذى تزيد فيه معدلات الاستهلاك.

موضوعاتبوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة النفط يتراجع بأكثر من 3% مسجلًا أدنى تسوية منذ نهاية يونيو الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

وتم تأسيس الشركة المصرية السودانية فى عام 2021 بمساهمة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركة الاتجاهات المتعددة التابعة للحكومة السودانية.

وأكد حامد، أن الشركة تسعى لزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان والبالغ 1.5 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه يتم مبادلة السلع بين البلدين لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وقال إن أهم واردات مصر من السلع الغذائية السودانية هى السمسم والصمغ العربى والقطن والفول السودانى بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار سنويا.

وأضاف أنه لأول مرة تم استيراد نحو 5 آلاف طن من الفول الصويا من السودان لمصر وتستهدف الشركة زيادتها خلال العام المقبل إلى 20 ألف طن، منوها بأن توفير الفول الصويا من السودان سيكون بسعر تنافسى بسبب قرب المسافة مقارنة بالدول الأخرى.

وتقام الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فوود أفريكا” خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترى دولى.