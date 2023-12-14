صادرات مصر الزراعية والغذائية فى طريقها إلى 9 مليارات دولار بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه من المتوقع أن تصل صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية إلى 9 مليارات دولار خلال العام الجارى.
وأضاف الدمرداش، خلال معرض“فود أفريكا”، أن صادرات الحاصلات الزراعية وصلت خلال الموسم الحالى إلى 3.5 مليار دولار، كما ستحقق الصناعات الغذائية 5.5 مليار دولار خلال العام الجارى، لافتا إلى أن ذلك يمثل 25% من الصادرات المصرية غير النفطية.
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وتقام الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فود أفريكا” خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترى دولى.
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