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صادرات مصر الزراعية والغذائية فى طريقها إلى 9 مليارات دولار بـ2023

12/14/2023 3:15:37 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إنه من المتوقع أن تصل صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية إلى 9 مليارات دولار خلال العام الجارى.

وأضاف الدمرداش، خلال معرض“فود أفريكا”، أن صادرات الحاصلات الزراعية وصلت خلال الموسم الحالى إلى 3.5 مليار دولار، كما ستحقق الصناعات الغذائية 5.5 مليار دولار خلال العام الجارى، لافتا إلى أن ذلك يمثل 25% من الصادرات المصرية غير النفطية.

موضوعات متعلقة بوتين يقود الاقتصاد الروسي إلى منحدر عالي الخطورة النفط يتراجع بأكثر من 3% مسجلًا أدنى تسوية منذ نهاية يونيو الذهب يمحو مكاسبه عند التسوية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية اقرأ أيضا: تراجع صادرات مصر من الحلى لـ1.1 مليار دولار بـ9 أشهر

وتقام الدورة الثامنة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فود أفريكا” خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترى دولى.

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