المصيلحي: احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر.. والسكر 7.8 شهر

MENAFN - Al-Borsa News) قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر.

وأضاف أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 أشهر، والاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي نحو 7.8 شهر.

موضوعات((تصديرى الملابس الجاهزة)) يستهدف تحقيق 2.5 مليار دولار بنهاية العام الجارى مصر تستورد أسماكاً من النرويج بـ100 مليون دولار ((صناعة الجلود)) تخاطب الحكومة باستثناء دعم المعارض من ترشيد الإنفاق الحكومي

جاء تصريحات الوزير خلال مشاركته في افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للاغذية والمشروبات“فوود أفريكا”.

وأشاد المصيلحى بتنظيم معرض”فود أفريكا”، مؤكدًا أن المعارض هى القنوات التى يمكن من خلالها تعريف العالم على منتجات البلاد، كما أنها بوابة لزيادة الصادرات لافتًا إلى أن المعرض فى دورته الحالية يضم لأول مرة جمعيات وصناعات بسيطة وهى أساس التنمية الحقيقية.

من جانبه، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية شريك أساسى فى المعرض وتحرص دائما على الارتقاء بمستوى الصناعات الغذائية للمنافسة فى الأسواق العالمية.

تابع أن حجم تصدير الصناعات الغذائية تجاوز 4.3 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى بنسبة نمو 15%، مشيرًا إلى أنه من المستهدف زيادة حجم الصادرات الغذائية إلى 5.1 مليار دولار بنهاية العام المقبل.

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة استراتيجية ممنهجة لدعم الصناعة المصرية.

وأكد الوزير على أهمية النقل وبناء الطرق والبنية الأساسية والممرات اللوجستيه التنموية والتى تحقق سهولة بنقل الإنتاج الزراعى والصناعى.

وأضاف أن الوزارة ساهمت فى هذا الدور الوطنى ببناء 7 ممرات تبدأ من منطقة الإنتاج وتنتهى الى ميناء بحرى بينهم طريق سريع لنقل الانتاج.

ولفت إلى أهمية المجهود الكبير الذى قامت بها الحكومة المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس لبناء مراكز تجارية عالمية ولوجستية وهو ما يحققه المعرض اليوم والذى عكس صورة مشرفة للصناعة المصرية.

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