المصيلحي: احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر.. والسكر 7.8 شهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي مصر من القمح يكفي 4.8 شهر.
وأضاف أن احتياطي مصر من الزيوت يكفي 6 أشهر، والاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي نحو 7.8 شهر.
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جاء تصريحات الوزير خلال مشاركته في افتتاح الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للاغذية والمشروبات“فوود أفريكا”.
وأشاد المصيلحى بتنظيم معرض”فود أفريكا”، مؤكدًا أن المعارض هى القنوات التى يمكن من خلالها تعريف العالم على منتجات البلاد، كما أنها بوابة لزيادة الصادرات لافتًا إلى أن المعرض فى دورته الحالية يضم لأول مرة جمعيات وصناعات بسيطة وهى أساس التنمية الحقيقية.
من جانبه، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية شريك أساسى فى المعرض وتحرص دائما على الارتقاء بمستوى الصناعات الغذائية للمنافسة فى الأسواق العالمية.
تابع أن حجم تصدير الصناعات الغذائية تجاوز 4.3 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى بنسبة نمو 15%، مشيرًا إلى أنه من المستهدف زيادة حجم الصادرات الغذائية إلى 5.1 مليار دولار بنهاية العام المقبل.
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك خطة استراتيجية ممنهجة لدعم الصناعة المصرية.
وأكد الوزير على أهمية النقل وبناء الطرق والبنية الأساسية والممرات اللوجستيه التنموية والتى تحقق سهولة بنقل الإنتاج الزراعى والصناعى.
وأضاف أن الوزارة ساهمت فى هذا الدور الوطنى ببناء 7 ممرات تبدأ من منطقة الإنتاج وتنتهى الى ميناء بحرى بينهم طريق سريع لنقل الانتاج.
ولفت إلى أهمية المجهود الكبير الذى قامت بها الحكومة المصرية لتنفيذ توجيهات الرئيس لبناء مراكز تجارية عالمية ولوجستية وهو ما يحققه المعرض اليوم والذى عكس صورة مشرفة للصناعة المصرية.
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