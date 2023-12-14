وزير التموين: إقامة منطقة لوجستية لـالرمان في أسيوط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن وزير التموين علي المصيلحي، بأنه تم الاتفاق مع محافظ أسيوط على إقامة منطقة لوجستية بمنطقة البداري لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان.
وأضاف، خلال كلمته بفاعليات معرض“فود أفريكا”، أن المنطقة سوف تتضمن أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان.
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وأوضح المصيلحي، أن الوزارة تستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي، مؤكدا ضرورة انشاء بنية أساسية لدعم القيمة المضافة لهذه المنظومة المتكاملة لصناعة وزراعة وتعبئة وتغليف.
ولفت إلى أن قطاع التغليف شهد خلال العشرين عاما الماضية طفرة كبيرة ساعدت على زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية حيث كانت مصر نعاني من سوء عمليات التعبئة والتغليف.
وأكد المصيلحي، ضرورة رقمنة الاراضي والمنتجات الزراعية ليس فقط على مستوى التصدير ولكن لتضم كافة الحاصلات الزراعية التى يتم زراعتها على أرض مصر.
وأضاف أن القطاع الزراعي شهد خلال الفترة الماضية نموا كبيرا، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات العاملة في القطاع لزيادة معدلات النمو ما يساعد في تحسين صادرتها في الأسواق الخارجية.
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MENAFN14122023000202011048ID1107594073
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