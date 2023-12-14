وزير التموين: إقامة منطقة لوجستية لـالرمان في أسيوط

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن وزير التموين علي المصيلحي، بأنه تم الاتفاق مع محافظ أسيوط على إقامة منطقة لوجستية بمنطقة البداري لإعطاء قيمة مضافة لصادرات مصر من الرمان.

وأضاف، خلال كلمته بفاعليات معرض“فود أفريكا”، أن المنطقة سوف تتضمن أماكن لفرز وعصر وتعبئة وتغليف الرمان.

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وأوضح المصيلحي، أن الوزارة تستهدف وضع خريطة للمناطق اللوجستية لدعم قطاع التصنيع الزراعي، مؤكدا ضرورة انشاء بنية أساسية لدعم القيمة المضافة لهذه المنظومة المتكاملة لصناعة وزراعة وتعبئة وتغليف.

ولفت إلى أن قطاع التغليف شهد خلال العشرين عاما الماضية طفرة كبيرة ساعدت على زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية حيث كانت مصر نعاني من سوء عمليات التعبئة والتغليف.

وأكد المصيلحي، ضرورة رقمنة الاراضي والمنتجات الزراعية ليس فقط على مستوى التصدير ولكن لتضم كافة الحاصلات الزراعية التى يتم زراعتها على أرض مصر.

وأضاف أن القطاع الزراعي شهد خلال الفترة الماضية نموا كبيرا، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهات العاملة في القطاع لزيادة معدلات النمو ما يساعد في تحسين صادرتها في الأسواق الخارجية.

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