تنمية الصادرات يكرم الكوادر الموهوبة بالبنك عبر برنامج Ebank Talents

MENAFN - Al-Borsa News) قام البنك المصرى لتنمية الصادرات EBank بتكريم الكوادر الموهوبة بالبنك من خلال برنامج EBank Talents.

يأتى هذا التكريم فى إطار اهتمام البنك بالأصول البشرية وشركاء النجاح كما يطلق الآن على موظفى البنك.

فعاليات التكريم

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قاد فعاليات التكريم الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أبو السعود نائب رئيس المجلس، مع قطاع الموارد البشرية صاحب المبادرة المتميزة بالإضافة الى كافة قيادات البنك.

وتضمن الحفل بالإضافة إلى فعاليات التكريم ندوة تفاعلية هامة تستعرض مشوار نجاح قيادات ملهمة للبنك مثل الدكتور أحمد جلال ومحمد أبو السعود، وضيوف الندوة الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، وشريف البحيرى الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمى.