تنمية الصادرات يكرم الكوادر الموهوبة بالبنك عبر برنامج Ebank Talents

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قام البنك المصرى لتنمية الصادرات EBank بتكريم الكوادر الموهوبة بالبنك من خلال برنامج EBank Talents.
يأتى هذا التكريم فى إطار اهتمام البنك بالأصول البشرية وشركاء النجاح كما يطلق الآن على موظفى البنك.
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فعاليات التكريم
قاد فعاليات التكريم الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أبو السعود نائب رئيس المجلس، مع قطاع الموارد البشرية صاحب المبادرة المتميزة بالإضافة الى كافة قيادات البنك.
وتضمن الحفل بالإضافة إلى فعاليات التكريم ندوة تفاعلية هامة تستعرض مشوار نجاح قيادات ملهمة للبنك مثل الدكتور أحمد جلال ومحمد أبو السعود، وضيوف الندوة الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، وشريف البحيرى الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمى.
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