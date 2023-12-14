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اليوم.. بدء اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة

12/14/2023 3:15:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ينطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن يصدر القرار بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وتشير توقعات واسعة النطاق ببقاء الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.

وتتوقع الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيأخذ استراحة لتقييم آثار قراراته السابقة برفع أسعار الفائدة، علما أنه سيكون لدى أصحاب القرار بيانات جديدة عن التضخم قبل انتهاء الاجتماع.

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ومن المتوقع أن تظهر، اليوم الثلاثاء، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ 0.3% في نوفمبر على أساس شهري و4% على أساس سنوي.

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وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري، ومن المتوقع أن تكون النرويج الوحيدة التي سترفع الفائدة.

من جانبه، قال كابي دحدوح كبير محللي الأسواق العالمية في شركة ATFX MENA، في مقابلة مع“العربية Business”، إنه في حال عاكست أرقام التضخم التوقعات التي تشير إلى تراجع طفيف على أساس سنوي نوفمبر، فقد يؤكد ذلك للاحتياطي الفيدرالي عدم الحاجة لتخفيض الفائدة على المدى القريب ويزيد من القلق حيال أسواق الأسهم والعملات المشفرة.

Source:

MENAFN14122023000202011048ID1107594071

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