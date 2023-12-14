اليوم.. بدء اجتماع الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات بتثبيت الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ينطلق، اليوم الثلاثاء، اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن يصدر القرار بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وتشير توقعات واسعة النطاق ببقاء الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.
وتتوقع الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيأخذ استراحة لتقييم آثار قراراته السابقة برفع أسعار الفائدة، علما أنه سيكون لدى أصحاب القرار بيانات جديدة عن التضخم قبل انتهاء الاجتماع.
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ومن المتوقع أن تظهر، اليوم الثلاثاء، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ 0.3% في نوفمبر على أساس شهري و4% على أساس سنوي. اقرأ أيضا.. جولدمان ساكس: الفيدرالي الأمريكي قد يتجه لخفض الفائدة في الربع الثالث 2024
وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري، ومن المتوقع أن تكون النرويج الوحيدة التي سترفع الفائدة.
من جانبه، قال كابي دحدوح كبير محللي الأسواق العالمية في شركة ATFX MENA، في مقابلة مع“العربية Business”، إنه في حال عاكست أرقام التضخم التوقعات التي تشير إلى تراجع طفيف على أساس سنوي نوفمبر، فقد يؤكد ذلك للاحتياطي الفيدرالي عدم الحاجة لتخفيض الفائدة على المدى القريب ويزيد من القلق حيال أسواق الأسهم والعملات المشفرة.
Source:
MENAFN14122023000202011048ID1107594071
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