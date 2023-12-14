الأحد المقبل.. قرعة أراضي برنامج مسكن في 15 مدينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن، والمطروحة بـ15 مدينة جديدة، بداية من الأحد المقبل 17 ديسمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر.
وأوضح وزير الإسكان، أن القرعة العلنية لأراضي برنامج مسكن ستجرى في مقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقاً للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزاً – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023 : 21/10/2023، بمدن (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة” غرب أسيوط” – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – السادات). شاهد: برنامج مسكن.. نظام جديد من“الإسكان” لمواجهة سماسرة أراضي الأفراد
من جانبه، أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية المهندس أمين غنيم، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً والمتميزة بمدن (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة)، يوم الأحد 17/12/2023.
وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن (بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة” غرب أسيوط” – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة )، يوم الإثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.
وقال إنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن (برج العرب الجديدة – غرب قنا – السادات)، يومي الأربعاء 20/12/2023، والخميس 21/12/2023′′.
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