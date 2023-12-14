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الأحد المقبل.. قرعة أراضي برنامج مسكن في 15 مدينة

12/14/2023 3:15:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج مسكن، والمطروحة بـ15 مدينة جديدة، بداية من الأحد المقبل 17 ديسمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر.

وأوضح وزير الإسكان، أن القرعة العلنية لأراضي برنامج مسكن ستجرى في مقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقاً للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور (الأكثر تميزاً – المتميز – المتوسط )، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023 : 21/10/2023، بمدن (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة” غرب أسيوط” – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – السادات).

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من جانبه، أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية المهندس أمين غنيم، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً والمتميزة بمدن (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة)، يوم الأحد 17/12/2023.

وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن (بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة” غرب أسيوط” – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة )، يوم الإثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

وقال إنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن (برج العرب الجديدة – غرب قنا – السادات)، يومي الأربعاء 20/12/2023، والخميس 21/12/2023′′.

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