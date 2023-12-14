Space Tank تدير 4 مولات بمساحة تأجيرية 100 ألف متر مربع

MENAFN - Al-Borsa News) أطلقت شركة“Space Tank” لإدارة المنشآت التجارية والمراكز الخدمية، أعمالها فى السوق المصرى، حيث تعمل فى الاستشارات والتطوير عن طريق تأجير ودراسة الوحدات التجارية داخل المشاريع واستقطاب توكيلات عالمية كبرى.

كما تعمل الشركة على تحليل ودراسة احتياجات السوق المصرية وزيادة عوائد المشروع عن طريق التعاقد مع كبرى شركات التسويق وإقامة المعارض والعمل على إنشاء مجموعة كبيرة من المنشأت التجارية ومراكز التسوق والمدن الترفيهية فى العديد من المشروعات والتجمعات السكنية التابعة لكبرى شركات التطوير العقارى فى السوق المصرى.

موضوعات“العاصمة الإدارية” توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر “الشروق” يتلقى 39 طلبًا لتخصيص الأراضي بالدولار بقيمة 4.8 مليار جنيه تصرفات عقارات دبي اليوم تُسجل 2.7 مليار درهم

وقالت الشركة فى بيان لها، إن تعاقداتها الحالية تشمل 4 مولات تجارية بإجمالى مساحة تأجيرية حوالى 100 ألف متر مربع لصالح ثلاثة من كبار المطورين العقاريين فى التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشيخ زايد، بخلاف إدارة الملاهى والمناطق الترفيهية.

كما تدرس الشركة حالياً تطوير مشروعين تحت الإنشاء لتحقيق أفضل استخدام حيث تقوم بإجراء الدراسات الكاملة للمشروعين، وتستهدف خلال 2024 التوسع فى كافة المحافظات وفى الساحل الشمالى لاقتناص مشروعات جديدة بمساحات تجارية من 150 ألف متر إلى 200 ألف متر مربع.

وتعمل الشركة حالياً فى تنفيذ عدد من التعاقدات الجديدة من حيث التطوير والعمل على مراجعة التصميمات الخاصة بمجموعة من المراكز التجارية فى عدد من المشروعات فى المحافظات والمدن، ولا سيما داخل العاصمة الإدارية.

وقال شادى سليم الرئيس التنفيذى لشركة“Space Tank”، إن الشركة تعتزم تقديم المزيد من المشروعات التجارية والترفيهية خلال الفترة المقبلة اعتماداً على خبراتها فى اجتذاب أفضل الشركاء العالميين للتواجد داخل تلك المشروعات.

وأضاف أن“Space Tank” تعمل مع عدد من كبار المطورين فى المشاريع الحالية كما تعمل على تطوير مجموعة من أشهر المراكز التجارية ومع كبرى الشركات العقارية مثل City Edge – Emaar – New Hawai – EBNY- Melee- Sky Abu Dhabi – Orascom Investment Holding – Manage لإدارة المنشآت التجارية.