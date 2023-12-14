Space Tank تدير 4 مولات بمساحة تأجيرية 100 ألف متر مربع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت شركة“Space Tank” لإدارة المنشآت التجارية والمراكز الخدمية، أعمالها فى السوق المصرى، حيث تعمل فى الاستشارات والتطوير عن طريق تأجير ودراسة الوحدات التجارية داخل المشاريع واستقطاب توكيلات عالمية كبرى.
كما تعمل الشركة على تحليل ودراسة احتياجات السوق المصرية وزيادة عوائد المشروع عن طريق التعاقد مع كبرى شركات التسويق وإقامة المعارض والعمل على إنشاء مجموعة كبيرة من المنشأت التجارية ومراكز التسوق والمدن الترفيهية فى العديد من المشروعات والتجمعات السكنية التابعة لكبرى شركات التطوير العقارى فى السوق المصرى.
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وقالت الشركة فى بيان لها، إن تعاقداتها الحالية تشمل 4 مولات تجارية بإجمالى مساحة تأجيرية حوالى 100 ألف متر مربع لصالح ثلاثة من كبار المطورين العقاريين فى التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والشيخ زايد، بخلاف إدارة الملاهى والمناطق الترفيهية.
كما تدرس الشركة حالياً تطوير مشروعين تحت الإنشاء لتحقيق أفضل استخدام حيث تقوم بإجراء الدراسات الكاملة للمشروعين، وتستهدف خلال 2024 التوسع فى كافة المحافظات وفى الساحل الشمالى لاقتناص مشروعات جديدة بمساحات تجارية من 150 ألف متر إلى 200 ألف متر مربع.
وتعمل الشركة حالياً فى تنفيذ عدد من التعاقدات الجديدة من حيث التطوير والعمل على مراجعة التصميمات الخاصة بمجموعة من المراكز التجارية فى عدد من المشروعات فى المحافظات والمدن، ولا سيما داخل العاصمة الإدارية.
وقال شادى سليم الرئيس التنفيذى لشركة“Space Tank”، إن الشركة تعتزم تقديم المزيد من المشروعات التجارية والترفيهية خلال الفترة المقبلة اعتماداً على خبراتها فى اجتذاب أفضل الشركاء العالميين للتواجد داخل تلك المشروعات.
وأضاف أن“Space Tank” تعمل مع عدد من كبار المطورين فى المشاريع الحالية كما تعمل على تطوير مجموعة من أشهر المراكز التجارية ومع كبرى الشركات العقارية مثل City Edge – Emaar – New Hawai – EBNY- Melee- Sky Abu Dhabi – Orascom Investment Holding – Manage لإدارة المنشآت التجارية.
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