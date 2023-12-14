رئيس البريد يبحث مع سفير سريلانكا التعاون المشترك جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل اليوم، الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وممثلي الجالية السريلانكية في مصر وجميع القيادات التنفيذية بالبريد المصري.

وأكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ عمق العلاقات بين مصر وسيرلانكا؛ حيث إنها تتسم بخصوصية تاريخية وثقة متبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن إصدار البريد المصري لطابع تذكاري للاحتفال بمرور 66 عاما على تأسيس العلاقات المصرية ـ السريلانكية، هو توثيق حضاري وثقافي يؤكد الخصوصية التاريخية للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين.

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من جانبه، قال السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا في القاهرة:“إن العلاقات الثنائية بين سريلانكا ومصر تحظى بتعاون وثيق في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والسياحة، مشيرًا إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا لسريلانكا في العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية، معربًا عن شكره للبريد المصرى على إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور ٦٦ عامًا على العلاقات المصرية ـ السريلانكية، مُبديًا إعجابه بما توصل إليه البريد المصري من تطور؛ متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين”.

وفي نهاية اللقاء، أهدى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا بالقاهرة؛ درع البريد المصري وإصدار من الطابع التذكاري.

جدير بالذكر، أن طابع مرور ٦٦ عامًا على العلاقات المصرية ـ السريلانكية التذكاري، تم تصميمه بصورة فنية تعبر عن أبرز المعالم التاريخية المميزة لحضارة البلدين، كما أن مقاس الطابع (٤ سم في ٥ سم)، مؤمن متعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ“QR Code”؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع، تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

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