خطوط ملاحية تقيم تأثير أزمة هجمات الحوثيين على السفن بباب المندب جريدة البورصة

ألقت أزمة هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى تل أبيب بظلالها على صناعة النقل البحرى، خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع خطوط ملاحية لتقييم ومناقشة الآثار المترتبة على تلك الأزمة، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.

وقال محمد خطاب، مدير بشركة ميرسك لاين إيجيبت، إنَّ هناك العديد من الخطوط الملاحية من بينها ((ميرسك)) تجرى، حالياً، مناقشات لبحث وتقييم تأثير أزمة الحوثيين على حركة الملاحة المارة بمنطقة باب المندب بالبحر الأحمر لتحديد طريقة التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

موضوعات“قناة السويس” تُعدل رسوم مرور سفن الحاويات وناقلات البترول والكيماويات وزير الطيران: الأيام الماضية شهدت أعلى معدلات نمو للحركة الجوية بين مصر والصين “قناة السويس” تقرر تعديل تخفيض رسوم ناقلات المشتقات البترولية

وقلل“خطاب” من تأثير هجمات الحوثيين على حركة الملاحة ووصفه بـ((الطفيف))؛ نظراً إلى محدودية تلك الهجمات على سفن بعينها، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على إيجاد حلول سريعة لتلك الأزمة على المستوى الدولى.

وتابع أن حركة قناة السويس تعمل بشكل متميز، خلال الفترة الأخيرة، وتلك الهجمات والحوادث المشابهة يكون تأثيرها محدوداً جداً، ومؤقتاً، ويتم التعامل معه بشكل سريع قياساً على أزمات مشابهة مثل هجمات القراصنة فى الصومال.

وأشاد ((خطاب)) بالسياسات التسويقية لقناة السويس، خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أسهم فى تحقيق أرقام قياسية فى عبور السفن، والنجاح فى جذب خطوط ملاحية جديدة تعبر القناة للمرة الأولى.

من جانبه، قال أحمد سلطان، خبير النقل الدولى واللوجستيات، إنَّ أى تعدٍ على خدمات الملاحة والنقل البحرى يكون له تأثير مرحلى ومؤقت، وتكون الأزمة عارضة، ولن يتم السماح باستمرارها على الصعيد الدولى.

أضاف“سلطان” لـ((البورصة))، أن قناة السويس ممر ملاحى دولى، لن يتم السماح بأى تهديد فيه حتى لو كان هناك محاولات ستظل محاولات متفرقة، ويتم التعامل معها بشكل فورى.

أوضح أن تهديدات الحوثيين موجهة بشكل محدد لسفن معينة، موضحاً أنَّ الخطوط الملاحية تعبر قناة السويس باستمرار بانتظام، والقناة ليست طرفاً فى تلك الأزمة.

وكانت ميلشيا الحوثى، أعلنت منذ أيام، حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، محذرة جميع شركات الشحن من التعاون مع إسرائيل.

ووفقاً لتقرير صادر عن ((معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى))، دفعت هجمات الحوثيين على السفن التجارية فى البحر الأحمر، لا سيما تلك المرتبطة بإسرائيل، ببعض الشركات إلى تحويل مسار سفنها بعيداً عن قناة السويس ومضيق باب المندب الاستراتيجى؛ حيث شوهدت هذه السفن، وهى تسلك طريقاً أطول حول رأس الرجاء الصالح للوصول إلى أوروبا وآسيا، ما يزيد من وقت عبورها.

ورغم احتواء الهجمات الصادرة من المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن حتى الآن، فإنَّ خطر حدوث تعطيل كبير للتجارة العالمية سيبقى مرتفعاً ما دام يتم استهداف السفن التجارية التى تديرها شركات من جنسيات مختلفة.

أشار التقرير إلى أنه إذا تصاعدت هجمات الحوثيين، وأدت إلى تعطيل شديد فى حركة الملاحة فى البحر الأحمر، سيتعرض كل من أمن الطاقة العالمى وتجارة البضائع الجافة لضربة أخرى، خصوصاً فى أوروبا، التى لا تزال تتعافى من التأثير الهائل للحرب الأوكرانية، وفقاً لـ((إدارة معلومات الطاقة الأمريكية))، زادت عمليات نقل النفط الخام المتجهة شمالاً عبر طريقين رئيسيين إلى البحر الأبيض المتوسط ـ قناة السويس، وخط أنابيب سوميد فى مصر ـ بأكثر من 60% خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنةً بعام 2020، مع تعافى الطلب فى أوروبا والولايات المتحدة فى أعقاب جائحة ((كوفيد ـ 19)).

وفى سياق متصل، توقع نظمى حسين، نائب رئيس اللجنة العامة للتأمين البحرى باتحاد شركات التأمين، أن تلجأ شركات التأمين الكبرى ومعيدو التأمين فى العالم إلى فرض رسوم إضافية على تأمين السفن المارة بمنطقة باب المندب والبحر الأحمر؛ بسبب تزايد المخاطر التى قد تتعرض لها تلك السفن؛ نتيجة هجمات الحوثيين على السفن التى لها علاقة بإسرائيل إذا استمر الوضع فى التصاعد فى محيط الأحداث التى تمر بها غزة دون احتوائها أو الوصول إلى تسوية مستدامة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

أضاف ((حسين))، أن الصندوق العربى لتغطية مخاطر الحرب من المتوقع أن يفرض بدوره رسوماً جديدة؛ حيث يلجأ كغيره من شركات التأمين إلى الحصول على التغطيات الخاصة بأسعار الحرب من سوق لندن والسوق الفرنسى التى من المؤكد أن ترفع أسعارها نتيجة تزايد المخاطر فى تلك المنطقة.

نوه نائب رئيس اللجنة بأن تغطيات أخطار الحرب متضمنة الاختطاف، والفدية تعد من التغطيات الخاصة بفرع التأمين البحرى بخلاف التأمين التقليدى الذى يشمل تأمين البضائع وتأمين أجسام السفن.

ووفقاً لـ((حسين))، فالأحداث الحالية تهدد الملاحة البحرية بدرجة كبيرة خاصة بمنطقة باب المندب كونها من المناطق سهل السيطرة عليها من جانب الحوثيين؛ نتيجة ضيق مساحة المضيق، موضحاً أن الملاحة البحرية تستحوذ على ما يزيد على نحو 75%من حركة التجارة العالمية.

فى السياق ذاته، نوه ((حسين)) بأن اتجاه بعض السفن لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بديلاً عن مضيق باب المندب يسهم كذلك فى ارتفاع تكلفة الشحن؛ نتيجة زيادة استهلاك الوقود، ما يؤثر بدوره على تكلفة التغطيات التأمينية؛ نتيجة طول الرحلة البحرية.

على جانب آخر، أشار إلى تأثُر قناة السويس بالتطورات التى تحدث حالياً؛ نتيجة تصاعد هجمات الحوثيين ضد السفن المارة بمنطقة باب المندب كون بعض تلك السفن تستكمل رحلتها مروراً بقناة السويس، ووصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط وموانئ أوروبا، وبالتالى تنعكس تأثيرات ما يحدث على إيرادات القناة وحركة السفن العابرة بها.

من جانبه، توقع طارق قدرى، رئيس قطاع تأمينات النقل البحرى بضائع بشركة قناة السويس للتأمين سابقاً، أن تؤخذ هجمات الحوثيين على السفن المارة بمنطقة باب المندب فى الحسبان عند تسعير التغطيات الأساسية للتأمين لتشمل زيادة فى تسعير التغطية بنسب مختلفة، وفقاً لرؤية المكتتبين بشركات التأمين.

أوضح أن التغطيات الأساسية بوثائق التأمين البحرى تتضمن البضائع المشحونة من الموقع المحدد لبداية الرحلة وحتى الموقع المحدد لنهاية الرحلة وفقاً لشروط المجمع لتأمين البضائع بلندن أ. و ب وج.

وبحسب“قدرى”، تدخل هجمات القرصنة ضمن التغطيات الأساسية بوثيقة النقل البحرى فيما تتم معاملة الحرب كخطر إضافى بقسط منفصل وفقاً لرغبة العميل.

وأوضح“قدرى” أن أخطار الحروب تعرف بأنها الأخطار الناشئة من استخدام أسلحة أو معدات حربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن.

وتغطى وثيقة أخطار الحروب الألغام المتروكة من حروب سابقة، وكذلك الخسائر التى تنشأ للبضائع المنقولة بحراً من استخدام سلاح حربى حتى خلال مناورة دون إعلان حالة الحرب.

ويقتصر نطاق تغطية أخطار الحرب على الحرب التقليدية، ولا يمتد للحرب النووية أو البيولوجية أو الكيماوية أو الإلكترونية.

وتوقع ((قدرى)) أن تعامل شركات الإعادة العالمية الهجمات الحالية للحوثيين على اعتبار أنها مخاطر حرب وليست قرصنة كما كان يتم التعامل مع الجهات الصومالية على السفن فى وقت سابق عام 2008.

وتوقع“قدرى” أن يصدر الصندوق العربى لتغطية أخطار الحرب توجيهاته لشركات التأمين التى يتعامل معها باستثناء السفن المارة من البحر الأحمر من تغطية أخطار الحرب كونه أصبح خطراً مؤكد الحدوث فى ظل تطورات الأوضاع الحالية أو لحين الرجوع لمعيدى التأمين فيما يتعلق بإصدار التغطية فيما يعرف تأمينيا ب ((Hold Cover)).

لفت“قدرى” إلى أن الصندوق العربى لتغطية أخطار الحرب هو المنوط به تحديد تسعير التغطية التأمينية للشركات المشتركة فى الصندوق، موضحاً أن التسعير يختلف من دولة لدولة، وقد يكون من منطقة لمنطقة أخرى داخل الدولة حسب مدى الأمن والاستقرار داخلها وبحسب جدول يتم مخاطبة الدول الأعضاء به.

ووفقاً لـ((قدرى))، فإن سعر التغطية لخطر الحرب محدد عالمياً من جانب الصندوق فيما عدا بعض الدول التى تشهد مخاطر ونزاعات منها والعراق وإريتريا وسوريا وكولومبيا وغينيا وليبيا والنيجر، فضلاً عن استثناء بعض الدول من التغطية منها حالياً روسيا، وأوكرانيا، وليتوانيا، وسوريا، وأفغانستان.