5 آلاف جنيه تراجعا فى أسعار السكر للطن جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار السكر فى الأسواق المحلية بقيمة 5 آلاف جنيه للطن على مدار الأسبوع الجارى، فيما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح مناقصات استيراد السكر من الخارج للسيطرة على الأسعار.

ورصد تجار تراجعا فى أسعار السكر المعبأ ليسجل نحو 40 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ45 ألف جنيه فى بداية الأسبوع.

موضوعاتمصر وإسبانيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الري رئيس الوزراء: التوافق مع القطاع الخاص على وجود أسعار عادلة لعدد من السلع الاستراتيجية بيع 150.7 ألف قنطار قطن فى مزاد وجه بحرى

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن دراسة استصدار قرار من المجلس بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لقانون حماية المستهلك.

جاء ذلك فى اجتماع عقده رئيس الوزراء مع رؤساء الجهات الرقابية وعدد من الوزراء وقادة القطاعين التجارى والصناعى.

وبحسب بيان حكومى قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إنه تم التوافق على وجود أسعار عادلة لعدد من السلع الاستراتيجية بعيدا عن أى ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن فى الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعى تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أى ممارسات أخرى.

واستعرض مدبولى مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن، والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دورى

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة ستعقد مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم السبت المقبل، على أن تصل الكميات المستوردة خلال شهر فبراير المقبل.

وأضاف المصدر، أن المناقصة تأتى ضمن خطة وزارة التموين لتأمين المخزون الاسترتيجى وزيادة معدلات ضخ السكر للسوق الحر ولشركات الصناعات الغذائية التى تتولى الوزارة توفير الكميات اللازمة لها، مشيرا إلى ان تمويل الاستيراد سيكون من خلال هيئة السلع التموينية.

وأوضح المصدر، أن كميات السكر الأبيض المستورد التى دخلت للسوق المحلى وفقا لتعاقدات وزارة التموين فترة وصول من 27 نوفمبر الماضى وحتى 15 ديسمبر الجارى بلغت 137.55 ألف طن بجانب نحو 100 ألف طن خام سيتم تكريرها من خلال مصانع السكر الحكومية بعد وصولها، اليوم الخميس وسيتم ضخها أيضا للسوق الحر.

وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة التموين ستتعاقد على استيراد 400 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها رفعت معدلات ضخ السكر فى الأسواق على مدار الشهر الجارى.

وأضاف عز: ((هناك مشاكل لوجستية تتعلق بقدرة الشركات على التعبئة والتوزيع بمقدار حجم الاستهلاك اليومى خاصة فى ظل الطلب المتزايد حاليا والاتجاه إلى التخزين بسبب الخوف من زيادات جديدة فى الأسعار)).

وأوضح عز، أن بعض الشركات الصغيرة أضافت نشاط تعبئة وتوزيع السكر لنشاطها بالسجل التجارى بهدف الشراء من البورصة السلعية بسعر 24 جنيها للكيلو لكى يصل للمستهلك بسعر 27 جنيها، إلا أنها قامت بالبيع بأسعار مرتفعة خاصة فى ظل عدم تقديمها فاتورة إلكترونية تسهل تتبع عمليات البيع من خلال حلقات التداول المختلفة.

وقال مصطفى فتحى، مدير المبيعات بشركة المعز لتعبئة وتجارة السكر، إن أسعار السكر انخفضت بنحو 5 آلاف جنيه للطن على مدار الأسبوع الجارى بسبب زيادة المعروض وضخ كميات من المخزون بالأسواق.

وأضاف فتحى لـ((البورصة))، أن سعر طن السكر المعبأ سجل نحو 40 ألف جنيه للطن، مقابل 45 ألف جنيه، وسجل سعر السكر السائب نحو 39 ألف جنيه للطن بداية الأسبوع.

وأشار إلى أن القرارات التى اتخذتها وزارة التموين بتوزيع السكر الحر من خلال بدالى التموين، بجانب الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن الفواتير من قبل التجار والشركات، واستيراد كميات كبيرة من السكر، كلها عوامل ساعدت فى انخفاض الأسعار.

وقال محمد عبدالعال، أحد تجار السكر بمحافظة القاهرة، إن سعر كيلو السكر الحر سجل نحو 38.5 جنيه للجملة، ليباع للمستهلك بنحو 40 جنيهًا.

وأضاف: ((نقص المعروض من السكر خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن الوقت الحالى يشهد زيادة فى المعروض بالأسواق، ما أدى إلى تراجع الأسعار نسبيا)).