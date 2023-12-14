“جولدن كوست” تخفض قيمة إصدارها من الصكوك الخضراء إلى 7 مليارات جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة”، أن شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، التابعة لـ”جولدن بيراميدز بلازا” عدلت قيمة إصدار الصكوك الخضراء الذى تعمل عليه حاليًا إلى 7 مليارات جنيه بدلاً من 8 مليارات جنيه لتمويل مشروعها“ريزورت سوما باى” فى البحر الأحمر.
وقالت مصادر، إن الشركة بدأت فى خطة التنفيذ، ومن المرتقب أن ينتهى الإصدار خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحة أن تعديل القيمة جاء نتيجة تدبير الشركة لجزء من احتياجاتها التمويلية عن طريق بدائل أخرى.
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وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف إصدار الصكوك على مشروعها بالبحر الأحمر لتمويله، موضحة أن البرنامج فى بداية الأمر كان صكوكاً تقليدية، حتى تم اتخاذ قرار بتحويله إلى برنامج صكوك خضراء ليصبح أول إصدار للصكوك الخضراء فى مصر.
ووفقًا للمصادر، فإن“الأهلى فاروس” تلعب دور مدير ومنسق الإصدار، فيما يقدم مكتب الدرينى وشركاؤه الاستشارات القانونية للإصدار.
وصدرت أول صكوك للشركات فى مصر عام 2020 لصالح مجموعة طلعت مصطفى وأدارته المجموعة المالية هيرميس بقيمة 2 مليار جنيه، وتوالت بعده إصدارات العديد من الصكوك، منها صكوك إجارة لصالح“القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” بقيمة 600 مليون جنيه، وصكوك مضاربة لصالح“كونتكت للتمويل” بقيمة 2.5 مليار جنيه، وصكوك مشاركة لصالح“بالم هيلز” بقيمة 3.25 مليار جنيه.
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