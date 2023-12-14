“جولدن كوست” تخفض قيمة إصدارها من الصكوك الخضراء إلى 7 مليارات جنيه جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة جولدن كوست للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، التابعة لـ”جولدن بيراميدز بلازا” عدلت قيمة إصدار الصكوك الخضراء الذى تعمل عليه حاليًا إلى 7 مليارات جنيه بدلاً من 8 مليارات جنيه لتمويل مشروعها“ريزورت سوما باى” فى البحر الأحمر.

وقالت مصادر، إن الشركة بدأت فى خطة التنفيذ، ومن المرتقب أن ينتهى الإصدار خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحة أن تعديل القيمة جاء نتيجة تدبير الشركة لجزء من احتياجاتها التمويلية عن طريق بدائل أخرى.

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وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف إصدار الصكوك على مشروعها بالبحر الأحمر لتمويله، موضحة أن البرنامج فى بداية الأمر كان صكوكاً تقليدية، حتى تم اتخاذ قرار بتحويله إلى برنامج صكوك خضراء ليصبح أول إصدار للصكوك الخضراء فى مصر.

ووفقًا للمصادر، فإن“الأهلى فاروس” تلعب دور مدير ومنسق الإصدار، فيما يقدم مكتب الدرينى وشركاؤه الاستشارات القانونية للإصدار.

وصدرت أول صكوك للشركات فى مصر عام 2020 لصالح مجموعة طلعت مصطفى وأدارته المجموعة المالية هيرميس بقيمة 2 مليار جنيه، وتوالت بعده إصدارات العديد من الصكوك، منها صكوك إجارة لصالح“القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية” بقيمة 600 مليون جنيه، وصكوك مضاربة لصالح“كونتكت للتمويل” بقيمة 2.5 مليار جنيه، وصكوك مشاركة لصالح“بالم هيلز” بقيمة 3.25 مليار جنيه.