“بى تك” تقترب من إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل بمليار جنيه جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة“بى تك” العاملة بمجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكى، تستهدف إتمام إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه كإصدار ثانى ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجارى.

وقالت مصادر، إن البنك التجارى الدولى يعمل كمنسق ومدير الإصدار فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاؤه بدور المستشار القانونى، فيما يقوم البنك المصرى الخليجى بدور أمين الحفظ، حيث يترقب الإصدار موافقة هيئة الرقابة المالية.

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وأضافت المصادر، أن 7 مؤسسات ستقوم بتغطية كامل الإصدار وهم: البنك التجارى الدولى، وبنك البركة، والاستثمار العربى، وصناديق تابعة لمجموعة سى آى كابيتال، والبنك الأهلى المتحد، والأهلى الكويتى، على أن يتم توظيف حصيلة الإصدار فى سداد بعض التسهيلات الائتمانية للشركة لصالح بعض البنوك المكتتبة.

وفى يناير من العام الجارى، أتمت شركة“بى تك” طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.038 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجارى الدولى.

وجاء الإصدار على 3 شرائح مختلفة فى الآجال وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.

وفى وقت سابق، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى على حصة أقلية تبلغ 34% فى شركة“بى تك”، مقابل نحو 150 مليون دولار.