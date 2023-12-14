“بى تك” تقترب من إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل بمليار جنيه جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
علمت“البورصة”، أن شركة“بى تك” العاملة بمجال تجارة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكى، تستهدف إتمام إصدار سندات توريق قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه كإصدار ثانى ضمن برنامج متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه، وذلك قبل نهاية الأسبوع الجارى.
وقالت مصادر، إن البنك التجارى الدولى يعمل كمنسق ومدير الإصدار فيما يقوم مكتب الدرينى وشركاؤه بدور المستشار القانونى، فيما يقوم البنك المصرى الخليجى بدور أمين الحفظ، حيث يترقب الإصدار موافقة هيئة الرقابة المالية.
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وأضافت المصادر، أن 7 مؤسسات ستقوم بتغطية كامل الإصدار وهم: البنك التجارى الدولى، وبنك البركة، والاستثمار العربى، وصناديق تابعة لمجموعة سى آى كابيتال، والبنك الأهلى المتحد، والأهلى الكويتى، على أن يتم توظيف حصيلة الإصدار فى سداد بعض التسهيلات الائتمانية للشركة لصالح بعض البنوك المكتتبة.
وفى يناير من العام الجارى، أتمت شركة“بى تك” طرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.038 مليار جنيه بالتعاون مع البنك التجارى الدولى.
وجاء الإصدار على 3 شرائح مختلفة فى الآجال وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتمانى ومعدل العائد وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.
وفى وقت سابق، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى على حصة أقلية تبلغ 34% فى شركة“بى تك”، مقابل نحو 150 مليون دولار.
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