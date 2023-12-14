“YBA” يشرف على مشروعات عقارية بتكلفة 15 مليار جنيه خلال 2023 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المهندس ياسر البلتاجى رئيس مجلس إدارة مكتب“YBA” للاستشارات الهندسية، إن المكتب يتولى تصميم 30 مشروعا بمساحة 10 ملايين متر مربع، لمجموعة من المطورين العقاريين منهم“الأهلى صبور”، و”أوراسكوم”، و”آكام”، و”كونتكت”، و”رويال”.
وأضاف البلتاجى لـ”البورصة”، أن التكلفة الإنشائية للمشروعات تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتولى المكتب إدارة وتصميم الأعمال الهندسية والرسومات الخاصة بالمشروعات التى تتنوع أنشطتها ما بين سكنى وتجارى وإدارى ومنتجعات سياحية.
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وأوضح أن الشركة لديها خطة للتوسع خلال عام 2024، وذلك من خلال التوسع فى تصميم مشروعات فى مختلف المحافظات المصرية مع المطورين بمختلف الأنشطة، لافتا إلى أنه جارى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى.
وقال إن الشركة تتطلع لدخول السوق العقارى بالدول العربية، خاصة الدول التى تشهد نهضة فى مجال التطوير العقارى مثل السعودية.
وأضاف أن عمل الشركة لا يقتصر فقط على مرحلة التصميم، ولكن تقدم أيضا خدمة الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقوم بتصميمها، وذلك حرصا على جودة تنفيذ المشروعات.
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