Thursday, 14 December 2023 12:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


“YBA” يشرف على مشروعات عقارية بتكلفة 15 مليار جنيه خلال 2023 جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:31 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس ياسر البلتاجى رئيس مجلس إدارة مكتب“YBA” للاستشارات الهندسية، إن المكتب يتولى تصميم 30 مشروعا بمساحة 10 ملايين متر مربع، لمجموعة من المطورين العقاريين منهم“الأهلى صبور”، و”أوراسكوم”، و”آكام”، و”كونتكت”، و”رويال”.

وأضاف البلتاجى لـ”البورصة”، أن التكلفة الإنشائية للمشروعات تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتولى المكتب إدارة وتصميم الأعمال الهندسية والرسومات الخاصة بالمشروعات التى تتنوع أنشطتها ما بين سكنى وتجارى وإدارى ومنتجعات سياحية.

موضوعات متعلقة تيسيرات جديدة من“المجتمعات العمرانية” للمستثمرين الحكومة تمنح وسام“البنَّاء العظيم” لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر “العاصمة الإدارية” توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر

وأوضح أن الشركة لديها خطة للتوسع خلال عام 2024، وذلك من خلال التوسع فى تصميم مشروعات فى مختلف المحافظات المصرية مع المطورين بمختلف الأنشطة، لافتا إلى أنه جارى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى.

وقال إن الشركة تتطلع لدخول السوق العقارى بالدول العربية، خاصة الدول التى تشهد نهضة فى مجال التطوير العقارى مثل السعودية.

وأضاف أن عمل الشركة لا يقتصر فقط على مرحلة التصميم، ولكن تقدم أيضا خدمة الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقوم بتصميمها، وذلك حرصا على جودة تنفيذ المشروعات.

MENAFN14122023000202011048ID1107594061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث