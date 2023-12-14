“YBA” يشرف على مشروعات عقارية بتكلفة 15 مليار جنيه خلال 2023 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس ياسر البلتاجى رئيس مجلس إدارة مكتب“YBA” للاستشارات الهندسية، إن المكتب يتولى تصميم 30 مشروعا بمساحة 10 ملايين متر مربع، لمجموعة من المطورين العقاريين منهم“الأهلى صبور”، و”أوراسكوم”، و”آكام”، و”كونتكت”، و”رويال”.

وأضاف البلتاجى لـ”البورصة”، أن التكلفة الإنشائية للمشروعات تصل إلى 15 مليار جنيه، ويتولى المكتب إدارة وتصميم الأعمال الهندسية والرسومات الخاصة بالمشروعات التى تتنوع أنشطتها ما بين سكنى وتجارى وإدارى ومنتجعات سياحية.

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وأوضح أن الشركة لديها خطة للتوسع خلال عام 2024، وذلك من خلال التوسع فى تصميم مشروعات فى مختلف المحافظات المصرية مع المطورين بمختلف الأنشطة، لافتا إلى أنه جارى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة فى الوقت الحالى.

وقال إن الشركة تتطلع لدخول السوق العقارى بالدول العربية، خاصة الدول التى تشهد نهضة فى مجال التطوير العقارى مثل السعودية.

وأضاف أن عمل الشركة لا يقتصر فقط على مرحلة التصميم، ولكن تقدم أيضا خدمة الإشراف على تنفيذ المشروعات التى تقوم بتصميمها، وذلك حرصا على جودة تنفيذ المشروعات.