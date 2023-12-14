“قناة السويس” تُعدل رسوم مرور سفن الحاويات وناقلات البترول والكيماويات جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت هيئة قناة السويس 9 منشورات ملاحية تتضمن تعديل التخفيض الممنوح لسفن الحاويات وناقلات الكيماويات ومشتقات الناقلات البترولية مع العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولى وسفن بضائع الصب الجاف وناقلات الغاز الطبيعى المسال حتى 30 يونيو 2024.
ووفقا للمنشورات التى اطلعت عليها“البورصة”، قررت الهيئة مد العمل وتعديل المنشور الخاص بمنح تخفيض لسفن الحاويات ليستمر حتى نهاية يونيو المقبل.
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ويتضمن المنشور السفن القادمة من الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى والمتجهة مباشرة إلى منطقتى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مع تعديل بعض البنود لتمنح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ“بورت كيلانج وما شرقه” تخفيضا قدره 40%.
أما سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ“بورت كيلانج وما شرقه” فتمنح تخفيضاً قدره 60% بجانب منح تخفيض 50% للسفن القادمة من موانئ“كولمبو وما شرقه” حتى ما قبل ميناء بورت كيلانج.
وقررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف التى تعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى.
وقررت الهيئة مد العمل بالمنشور“3/2023” والخاص بناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى حتى 30 يونيو 2024.
وتضمن المنشور تعديل تخفيضات ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى العاملة بين الخليج الأمريكى“بدءاً من ميناء ميامى والموانئ التى تقع غربه داخل الخليج الأمريكى” وكذا الموانئ التى تقع جنوب الخليج الأمريكى من جهة ومناطق متعددة بالهند وما شرقها من جهة أخرى، لتتراوح بين 25% وحتى 75% من رسوم العبور العادية.
كما تم منح ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية“التى تقع شمال ميناء ميامى” من جهة ومناطق متعددة بالهند وما شرقها من جهة أخرى نسب تخفيض بين 25% و35% من رسوم العبور العادية.
وقررت الهيئة مد العمل وتعديل المنشور الخاص بتخفيضات ناقلات البترول بين موانئ الخليج الأمريكى“بدءاً من ميناء ميامى والموانئ التى تقع غربه داخل الخليج الأمريكى” ومنطقة الكاريبى من جهة، ومناطق موانئ الخليج العربى وموانئ غرب شبه القارة الهندية والموانئ التى تقع شرق ميناء كوشين تخفيضات تتراوح من 25% إلى 75% من رسوم العبور العادية.
كما تضمن منشور الهيئة منح ناقلات البترول العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية بدءاً من كولومبيا وما جنوبه من جهة، وموانئ آسيا“بدءاً من ميناء كراتشى بباكستان وما شرقه” من جهة أخرى تخفيضاً قدره 75%.
ومددت الهيئة العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات المشتقات البترولية“المحملة” مع تعديل بعض البنود وذلك بداية من يناير المقبل وحتى يونيو 2024، حيث تفاوتت من 30% إلى 75% حسب وجهات الرحلات.
وأصدرت الهيئة قرارا بمد العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات الغاز البترولى المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى حتى نهاية يونيو 2024.
وقررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الخاصة بناقلات الغاز الطبيعى المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين وموانئ الخليج الأمريكى من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى وذلك لناقلات الغاز الطبيعى المسال التى تعبر القناة لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو 2024.
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