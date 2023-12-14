“قناة السويس” تُعدل رسوم مرور سفن الحاويات وناقلات البترول والكيماويات جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت هيئة قناة السويس 9 منشورات ملاحية تتضمن تعديل التخفيض الممنوح لسفن الحاويات وناقلات الكيماويات ومشتقات الناقلات البترولية مع العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولى وسفن بضائع الصب الجاف وناقلات الغاز الطبيعى المسال حتى 30 يونيو 2024.

ووفقا للمنشورات التى اطلعت عليها“البورصة”، قررت الهيئة مد العمل وتعديل المنشور الخاص بمنح تخفيض لسفن الحاويات ليستمر حتى نهاية يونيو المقبل.

موضوعاتخطوط ملاحية تقيم تأثير أزمة هجمات الحوثيين على السفن بباب المندب وزير الطيران: الأيام الماضية شهدت أعلى معدلات نمو للحركة الجوية بين مصر والصين “قناة السويس” تقرر تعديل تخفيض رسوم ناقلات المشتقات البترولية

ويتضمن المنشور السفن القادمة من الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى والمتجهة مباشرة إلى منطقتى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا مع تعديل بعض البنود لتمنح سفن الحاويات القادمة من ميناء نورفولك وما شماله ومتجهة إلى موانئ“بورت كيلانج وما شرقه” تخفيضا قدره 40%.

أما سفن الحاويات القادمة من الموانئ جنوب نورفولك ومتجهة إلى موانئ“بورت كيلانج وما شرقه” فتمنح تخفيضاً قدره 60% بجانب منح تخفيض 50% للسفن القادمة من موانئ“كولمبو وما شرقه” حتى ما قبل ميناء بورت كيلانج.

وقررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيض الممنوح لسفن البضائع الصب الجاف التى تعمل بين موانئ منطقة شرق الأمريكتين حتى ما قبل موانئ دولة البرازيل من جهة وموانئ منطقة آسيا من جهة أخرى.

وقررت الهيئة مد العمل بالمنشور“3/2023” والخاص بناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى حتى 30 يونيو 2024.

وتضمن المنشور تعديل تخفيضات ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى العاملة بين الخليج الأمريكى“بدءاً من ميناء ميامى والموانئ التى تقع غربه داخل الخليج الأمريكى” وكذا الموانئ التى تقع جنوب الخليج الأمريكى من جهة ومناطق متعددة بالهند وما شرقها من جهة أخرى، لتتراوح بين 25% وحتى 75% من رسوم العبور العادية.

كما تم منح ناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية“التى تقع شمال ميناء ميامى” من جهة ومناطق متعددة بالهند وما شرقها من جهة أخرى نسب تخفيض بين 25% و35% من رسوم العبور العادية.

وقررت الهيئة مد العمل وتعديل المنشور الخاص بتخفيضات ناقلات البترول بين موانئ الخليج الأمريكى“بدءاً من ميناء ميامى والموانئ التى تقع غربه داخل الخليج الأمريكى” ومنطقة الكاريبى من جهة، ومناطق موانئ الخليج العربى وموانئ غرب شبه القارة الهندية والموانئ التى تقع شرق ميناء كوشين تخفيضات تتراوح من 25% إلى 75% من رسوم العبور العادية.

كما تضمن منشور الهيئة منح ناقلات البترول العاملة بين موانئ أمريكا اللاتينية بدءاً من كولومبيا وما جنوبه من جهة، وموانئ آسيا“بدءاً من ميناء كراتشى بباكستان وما شرقه” من جهة أخرى تخفيضاً قدره 75%.

ومددت الهيئة العمل بالتخفيضات الممنوحة لناقلات المشتقات البترولية“المحملة” مع تعديل بعض البنود وذلك بداية من يناير المقبل وحتى يونيو 2024، حيث تفاوتت من 30% إلى 75% حسب وجهات الرحلات.

وأصدرت الهيئة قرارا بمد العمل بالتخفيض الممنوح لناقلات الغاز البترولى المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى من جهة وموانئ الهند وما شرقها من جهة أخرى حتى نهاية يونيو 2024.

وقررت هيئة قناة السويس مد العمل بالتخفيضات الخاصة بناقلات الغاز الطبيعى المسال العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين وموانئ الخليج الأمريكى من جهة وموانئ آسيا من جهة أخرى وذلك لناقلات الغاز الطبيعى المسال التى تعبر القناة لمدة 6 أشهر حتى 30 يونيو 2024.