“إيفا فارما” تبدأ إنشاء 5 مصانع دواء بالسعودية مطلع 2024 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة إيفا فارما للأدوية المصرية اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار السعودية لدعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة.

ووضعت الشركة حجر الأساس للمجمّع الصناعي المتطور للأبحاث وإنتاج الأدوية بمدينة سدير للصناعة والأعمال، كما أعلنت عن افتتاح مكتب الشركة في الرياض.

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وقالت الشركة إن مساحة المجمع تزيد عن 50 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 450 مليون ريال.

وقال العضو المنتدب لشركة إيفا فارما للأدوية – رياض أرمانيوس، في مقابلة مع“العربية Business”، إن الشركة وضعت اليوم حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل من 5 مصانع ومركز بحثي في مدينة سدير القريبة من الرياض

وأشار إلى أن اختيار الشركة لمدينة الرياض لافتتاح مكتبها الإقليمي نظرا لأن الإمكانات البشرية تمثل أهم عنصر للصناعات الدوائية، ومدينة الرياض لها قوة جذب لهذه الإمكانات البشرية العالمية لتتمكن الشركة من توفير أحدث التقنيات في مجمعها الصناعي ومركزها الإقليمي بمدينة الرياض.

وتابع” بالإضافة إلى قوة جذب لمدينة الرياض فإنها تتمتع ببنية تحية صحية تمكن الشركة من التواجد بين المستشفيات والمراكز البحثية التي تتعامل معها الشركة في عملية البحث والتطوير التى تعمل عليها الشركة من خلال مجمعها الصناعي في مدينة سدير والمركز البحثي الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم.

وقال إن الاستثمارات التقديرية لمشروع الشركة بالسعودية تبلغ أكثر من 450 مليون ريال كاستثمار مباشر ولكنه لا يشمل قيمة نقل التكنولوجيا ولا الخبرات التي تقييم بأكثر من الرقم المذكور.

وذكر أن الشركة ستقدم على رخص البناء قبل نهاية العام الجاري، وستبدأ الإنشاءات مطلع 2024.

وتوقع أن يبدأ الإنتاج من المجمع الصناعي للشركة بمدينة سدير في مستهل الربع الثاني من عام 2025، على أن تكتمل الطاقة الإنتاجية للمصانع الخمسة بالمجمع في عام 2026 مستحضرات طبية وأشكال صيدلانية مختلفة ومتطورة غير موجودة في المملكة حاليا.

وأضاف” عند اكتمال المجمع الصناعي للشركة ستنتج مليار علبة دواء سنويا،ما يجعلها تساهم في زيادة نسبة توطين صناعة الدواء بالمملكة من 30% حاليا إلى معدلات أعلى تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030′′.

وقال إن استثمار المملكة في القطاع الصحي واضح و التوجه السياسي والاقتصاد فيها واضح مشيرا إلى أن الاستثما في القطاع الدوائي بالمملكة وصل إلى 13 مليار دولار هذا العام و مستهدف أن يصل إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2030.

وذكر أن مجال صناعة الأدوية في السعودية يشهد ثورة حقيقية وهي ملاحظة في المستحضرات الخلوية أو“المنتجات الحيوية”.

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