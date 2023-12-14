“إيفا فارما” تبدأ إنشاء 5 مصانع دواء بالسعودية مطلع 2024 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة إيفا فارما للأدوية المصرية اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار السعودية لدعم قطاع الصناعات الدوائية في المملكة.
ووضعت الشركة حجر الأساس للمجمّع الصناعي المتطور للأبحاث وإنتاج الأدوية بمدينة سدير للصناعة والأعمال، كما أعلنت عن افتتاح مكتب الشركة في الرياض.
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وقالت الشركة إن مساحة المجمع تزيد عن 50 ألف متر مربع باستثمارات تتجاوز 450 مليون ريال.
وقال العضو المنتدب لشركة إيفا فارما للأدوية – رياض أرمانيوس، في مقابلة مع“العربية Business”، إن الشركة وضعت اليوم حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل من 5 مصانع ومركز بحثي في مدينة سدير القريبة من الرياض
وأشار إلى أن اختيار الشركة لمدينة الرياض لافتتاح مكتبها الإقليمي نظرا لأن الإمكانات البشرية تمثل أهم عنصر للصناعات الدوائية، ومدينة الرياض لها قوة جذب لهذه الإمكانات البشرية العالمية لتتمكن الشركة من توفير أحدث التقنيات في مجمعها الصناعي ومركزها الإقليمي بمدينة الرياض.
وتابع” بالإضافة إلى قوة جذب لمدينة الرياض فإنها تتمتع ببنية تحية صحية تمكن الشركة من التواجد بين المستشفيات والمراكز البحثية التي تتعامل معها الشركة في عملية البحث والتطوير التى تعمل عليها الشركة من خلال مجمعها الصناعي في مدينة سدير والمركز البحثي الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم.
وقال إن الاستثمارات التقديرية لمشروع الشركة بالسعودية تبلغ أكثر من 450 مليون ريال كاستثمار مباشر ولكنه لا يشمل قيمة نقل التكنولوجيا ولا الخبرات التي تقييم بأكثر من الرقم المذكور.
وذكر أن الشركة ستقدم على رخص البناء قبل نهاية العام الجاري، وستبدأ الإنشاءات مطلع 2024.
وتوقع أن يبدأ الإنتاج من المجمع الصناعي للشركة بمدينة سدير في مستهل الربع الثاني من عام 2025، على أن تكتمل الطاقة الإنتاجية للمصانع الخمسة بالمجمع في عام 2026 مستحضرات طبية وأشكال صيدلانية مختلفة ومتطورة غير موجودة في المملكة حاليا.
وأضاف” عند اكتمال المجمع الصناعي للشركة ستنتج مليار علبة دواء سنويا،ما يجعلها تساهم في زيادة نسبة توطين صناعة الدواء بالمملكة من 30% حاليا إلى معدلات أعلى تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030′′.
وقال إن استثمار المملكة في القطاع الصحي واضح و التوجه السياسي والاقتصاد فيها واضح مشيرا إلى أن الاستثما في القطاع الدوائي بالمملكة وصل إلى 13 مليار دولار هذا العام و مستهدف أن يصل إلى نحو 20 مليار دولار في عام 2030.
وذكر أن مجال صناعة الأدوية في السعودية يشهد ثورة حقيقية وهي ملاحظة في المستحضرات الخلوية أو“المنتجات الحيوية”.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594059
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