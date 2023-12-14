“ماجد الفطيم” تستهدف استثمار 2.2 مليار جنيه فى“كارفور مصر” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال هانى ويس، الرئيس التنفيذى لشركة“ماجد الفطيم للتجزئة”، إن الشركة تستهدف افتتاح 50 فرعا لمتجر“كارفور” فى مصر خلال العامين المقبلين باستثمارات 2.2 مليار جنيه.

وأضاف ويس، على هامش مؤتمر“COP28” فى الإمارات، أن متاجر سلسلة“كارفور” فى مصر تتجاوز 70 فرعا، وهى ثانى أكثر دولة تتوسع بها“كارفور” بعد الإمارات.

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وأوضح أنه سيتم افتتاح 144 فرعا لمتاجر“سوبيكو” فى مصر بنهاية عام 2030 باستثمارات 3.5 مليار جنيه، وذلك مقابل 4 أفرع فقط فى الوقت الحالى، وتستهدف المجموعة أن تصل مبيعات سلاسلها التجارية إلى 100 مليار جنيه خلال العقد المقبل من خلال متاجر“كارفور” و”سوبيكو”.

و”سوبيكو” هى متاجر منخفضة التكلفة أطلقتها“ماجد الفطيم” خلال العام الماضى، وتجمع بين نموذج عمل“السوبر ماركت” التقليدى ومخازن البيع بالجملة.

وضخت مجموعة ماجد الفطيم على مدار آخر 20 عاما نحو 2.5 مليار دولار استثمارات فى مصر، وتستهدف ضخ المزيد خلال الفترة المقبلة من خلال“ماجد الفطيم العقارية” التى تستهدف استثمار 20 مليار جنيه فى إقامة مشروعات جديدة بالإضافة لعمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030.

وخلال النصف الأول من العام الحالى تراجع صافى ربح مجموعة ماجد الفطيم فى مصر إلى 36 مليون درهم إماراتى مقابل 163 مليون درهم فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وقالت المجموعة إن إجمالى أصولها فى مصر تراجع إلى 2.23 مليار درهم إماراتى مقابل 2.78 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.

وقالت المجموعة إنها تتحوط لمخاطر سعر الصرف فى مصر، عبر استثمار فائض السيولة فى أذون الخزانة، والاقتراض من شركات تابعة للمجموعة، والسداد المعجل للقروض بالعملة الأجنبية.