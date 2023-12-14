“ماجد الفطيم” تستهدف استثمار 2.2 مليار جنيه فى“كارفور مصر” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال هانى ويس، الرئيس التنفيذى لشركة“ماجد الفطيم للتجزئة”، إن الشركة تستهدف افتتاح 50 فرعا لمتجر“كارفور” فى مصر خلال العامين المقبلين باستثمارات 2.2 مليار جنيه.
وأضاف ويس، على هامش مؤتمر“COP28” فى الإمارات، أن متاجر سلسلة“كارفور” فى مصر تتجاوز 70 فرعا، وهى ثانى أكثر دولة تتوسع بها“كارفور” بعد الإمارات.
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وأوضح أنه سيتم افتتاح 144 فرعا لمتاجر“سوبيكو” فى مصر بنهاية عام 2030 باستثمارات 3.5 مليار جنيه، وذلك مقابل 4 أفرع فقط فى الوقت الحالى، وتستهدف المجموعة أن تصل مبيعات سلاسلها التجارية إلى 100 مليار جنيه خلال العقد المقبل من خلال متاجر“كارفور” و”سوبيكو”.
و”سوبيكو” هى متاجر منخفضة التكلفة أطلقتها“ماجد الفطيم” خلال العام الماضى، وتجمع بين نموذج عمل“السوبر ماركت” التقليدى ومخازن البيع بالجملة.
وضخت مجموعة ماجد الفطيم على مدار آخر 20 عاما نحو 2.5 مليار دولار استثمارات فى مصر، وتستهدف ضخ المزيد خلال الفترة المقبلة من خلال“ماجد الفطيم العقارية” التى تستهدف استثمار 20 مليار جنيه فى إقامة مشروعات جديدة بالإضافة لعمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030.
وخلال النصف الأول من العام الحالى تراجع صافى ربح مجموعة ماجد الفطيم فى مصر إلى 36 مليون درهم إماراتى مقابل 163 مليون درهم فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت المجموعة إن إجمالى أصولها فى مصر تراجع إلى 2.23 مليار درهم إماراتى مقابل 2.78 مليار درهم بنهاية يونيو 2022.
وقالت المجموعة إنها تتحوط لمخاطر سعر الصرف فى مصر، عبر استثمار فائض السيولة فى أذون الخزانة، والاقتراض من شركات تابعة للمجموعة، والسداد المعجل للقروض بالعملة الأجنبية.
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