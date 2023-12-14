بلدية دبي توقع 7 اتفاقات وتطلق 10 مشاريع استراتيجية خلال“COP28” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت بلدية دبي، اليوم الأربعاء، توقيعها سبع اتفاقات ومذكرات تفاهم خلال مؤتمر الأطراف“COP28′′، وأن جناحها المستدام المصمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد استقطب أكثر من 20 ألف زائر، مشيرة إلى تنظيمها ومشاركتها في أكثر من 50 فعالية وورشة عمل خلال الحدث، بالإضافة إلى إطلاقها 10 مشاريع استراتيجية لدعم العمل المناخي على مستوى الإمارة والدولة والعالم.
وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات(وام)، إن البلدية ستواصل مسارها المستقبلي الحريص على تحقيق الحياد المناخي لكافة عملياتها خلال العقود القليلة المقبلة، وستتوسع في حزمة المشاريع المتكاملة التي أعلنت عنها عبر منصة المؤتمر العالمي للمناخ بما يسرّع تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي للإمارات 2050، ويكرس موقع دبي نموذجا عالميا لمدن المستقبل المستدامة المفضلة للعيش والعمل وجودة الحياة.
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وأضاف أن المشاريع التي أعلنت عنها بلدية دبي خلال“COP28” تركزت في قطاعات حيوية أبرزها الحياد المناخي، والتوأمة الرقمية لمدن ومجتمعات المستقبل الحضرية وتخضيرها واستدامة مبانيها وبناها التحتية، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الاستخدام وإعادة التدوير في إدارة خدماتها، بالاستفادة من التكنولوجيا الذكية وبالاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، كما شملت مشاريع البلدية توسيع المحميات الطبيعية وتطوير نظم تصنيف البناء الأخضر وتطبيق مبادرات صفر نفايات و100% استخدام مستدام لمياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594057
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