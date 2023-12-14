بلدية دبي توقع 7 اتفاقات وتطلق 10 مشاريع استراتيجية خلال“COP28” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت بلدية دبي، اليوم الأربعاء، توقيعها سبع اتفاقات ومذكرات تفاهم خلال مؤتمر الأطراف“COP28′′، وأن جناحها المستدام المصمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد استقطب أكثر من 20 ألف زائر، مشيرة إلى تنظيمها ومشاركتها في أكثر من 50 فعالية وورشة عمل خلال الحدث، بالإضافة إلى إطلاقها 10 مشاريع استراتيجية لدعم العمل المناخي على مستوى الإمارة والدولة والعالم.

وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات(وام)، إن البلدية ستواصل مسارها المستقبلي الحريص على تحقيق الحياد المناخي لكافة عملياتها خلال العقود القليلة المقبلة، وستتوسع في حزمة المشاريع المتكاملة التي أعلنت عنها عبر منصة المؤتمر العالمي للمناخ بما يسرّع تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي للإمارات 2050، ويكرس موقع دبي نموذجا عالميا لمدن المستقبل المستدامة المفضلة للعيش والعمل وجودة الحياة.

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وأضاف أن المشاريع التي أعلنت عنها بلدية دبي خلال“COP28” تركزت في قطاعات حيوية أبرزها الحياد المناخي، والتوأمة الرقمية لمدن ومجتمعات المستقبل الحضرية وتخضيرها واستدامة مبانيها وبناها التحتية، وتطبيق أعلى معايير الاستدامة وكفاءة الاستخدام وإعادة التدوير في إدارة خدماتها، بالاستفادة من التكنولوجيا الذكية وبالاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، كما شملت مشاريع البلدية توسيع المحميات الطبيعية وتطوير نظم تصنيف البناء الأخضر وتطبيق مبادرات صفر نفايات و100% استخدام مستدام لمياه الصرف الصحي بعد إعادة تدويرها.

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