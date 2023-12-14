التحديات الاقتصادية العالمية تفرض توقعات التفاؤل الحذر على صناعة الصلب جريدة البورصة

طغت توقعات النمو المحدود لصناعة الصلب عالمياً، والتى تدور حول 2% نمواً متوقعاً؛ بسبب التغيرات الاقتصادية التى تتصدر المشهد العالمى، لا سيما ارتفاع معدلات الفائدة عالمياً، وزيادة معدلات التضخم.

وتوقعت الشركة، فى بيان لها، أن تشهد صناعة الصلب العالمية صعوداً محدوداً فى عام 2023 فى حدود 1.8% برغم استمرار التحديات التى يفرضها التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية، موضحة أن توقعات الطلب العالمى على الصلب للعام المقبل متفائلة بحذر، ما يعنى أن الصناعة من الممكن أن تشهد انتعاشاً معتدلاً يصل إلى 2% على الرغم من التحديات المستمرة.

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وأضافت الشركة، أن الاقتصاد العالمى واجه تحديات كبيرة، خلال السنوات الماضية، بما فى ذلك التضخم وتباطؤ النمو، وانخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى من 3.5% فى عام 2022 إلى 3% فى العام الجاري، بالتزامن مع تراجع النمو إلى 2.9% فى عام 2024، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولى.

وأوضحت أن هذا التباطؤ يرجع بشكل أساسى إلى الضغوط الاقتصادية التى تواجهها الدول، وانكماش التجارة، وانخفاض الطلب عامة، موضحة أن الآمال معلقة على التوسع النشط للاقتصاد الآسيوى، فإن المخاطر على المدى القريب لا تزال قائمة مثل التوترات الجيوسيساية، والآثار السلبية المحتملة للتشديد النقدى.

وعلى الجانب الآخر، توقعت بحوث مباشر للتداول فى الأوراق المالية، أن يعانى الاستهلاك فى مصر ارتفاعاً فى معدلات التضخم، وبالتالى انخفاض استهلاك منتجات التسليح بنسبة 19% على أساس سنوى ليسجل نحو 6.65 مليون طن خلال 2023، مقارنة بـ7.92 مليون طن خلال 2022.

كما تتوقع انخفاض استهلاك منتجات الصلب المسطح بنسبة 17% على أساس سنوى ليسجل 1.45 مليون طن بنهاية العام الحالى، مقابل 1.7 مليون طن خلال العام الماضى.

ووفقاً لمنظمة الصلب العالمية، فإنَّ الإنتاج العالمى للصلب الخام حقق زيادة هامشية بنسبة 0.1% فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأرجعت المنظمة أسباب ذلك إلى نمو الصين 1.7% بواقع 795 مليون طن، والهند إلى 104 ملايين طن، مدعومة بالإنفاق المحلى على البناء والبنية التحتية.

وأضافت المنظمة أن التحديات الاقتصادية والحرب فى أوكرانيا أثرا سلباً على تراكيا ليتراجع الإنتاج بواقع 10%، فيما تراجع إنتاج الاتحاد الأوروبى لأكثر من 9%، فيما حققت أمريكا الجنوبية تراجعاً فى الإنتاج سجل 6.2%، موضحة أن المستقبل يفتقد الوضوح ويستلزم اتباع النهج الحذر.