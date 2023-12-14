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تباين الأسهم الأمريكية قبيل صدور قرار الفيدرالي جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمخرجات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 36570 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق بالأمس عند ثالث أعلى مستوى له على الإطلاق.

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فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.10% إلى 4649 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.40% إلى 14593 نقطة.

يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الأخير لهذا العام في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 5.25% و5.50%.

ومع ذلك، يترقب المستثمرون باهتمام بالغ المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس“جيروم باول” عقب الاجتماع مباشرة، انتظارًا لإشاراته بشأن مستقبل السياسة النقدية، والتي يأملون أن تشهد تحولًا نحو التخفيف في وقت قريب.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، عن تراجع معدل التضخم في أسعار المنتجين الأمريكيين إلى 0.9% على أساس سنوي خلال نوفمبر، من 1.2% في أكتوبر.

المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107594054

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