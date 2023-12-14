تباين الأسهم الأمريكية قبيل صدور قرار الفيدرالي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين لمخرجات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 36570 نقطة، في تمام الساعة 05:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما أغلق بالأمس عند ثالث أعلى مستوى له على الإطلاق.
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فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.10% إلى 4649 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.40% إلى 14593 نقطة.
يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه الأخير لهذا العام في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند النطاق بين 5.25% و5.50%.
ومع ذلك، يترقب المستثمرون باهتمام بالغ المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس“جيروم باول” عقب الاجتماع مباشرة، انتظارًا لإشاراته بشأن مستقبل السياسة النقدية، والتي يأملون أن تشهد تحولًا نحو التخفيف في وقت قريب.
كشفت البيانات الرسمية الصادرة اليوم، عن تراجع معدل التضخم في أسعار المنتجين الأمريكيين إلى 0.9% على أساس سنوي خلال نوفمبر، من 1.2% في أكتوبر.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594054
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