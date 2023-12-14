“Airbnb” تتوصل إلى تسوية بقيمة 600 مليون دولار مع الضرائب الإيطالية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“إير بي إن بي- Airbnb” الأربعاء، إن وحدتها الرئيسية في أوروبا“إير بي إن بي آيرلند”، وقعت اتفاقية مع سلطات الضرائب الإيطالية لتسوية خلاف ضريبي بقيمة 576 مليون يورو (620.56 مليون دولار).
ومع ذلك، ذكرت الشركة في بيانها أن الاتفاق المرتبط بتقييم الضرائب المستحقة عن السنوات من 2017 إلى 2021، تم توقيعه دون اعتراف منها بأي مسؤولية عن سوء التقييم أو التهرب.
موضوعات متعلقة
“المركزي الصيني” يضيف 262 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي استقالة 3 وزراء يابانين على خلفية فضيحة التمويل السياسي البرازيل تخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية وتتوقع المزيد
وجاءت هذه الخطوة بعدما أمر قاض إيطالي في الشهر الماضي بمصادرة 779.5 مليون يورو من أموال“إير بي إن بي آيرلند” بتهمة التهرب الضريبي.
وقالت الشركة آنذاك إنها فوجئت بالقرار وتشعر“بخيبة الأمل”، مشيرة إلى أنها كانت تعمل على التوصل إلى حل بالتعاون مع وكالة الضرائب الإيطالية منذ يونيو.
ويدور الخلاف حول التزام“إير بي إن بي” بالقواعد التي تحتم عليها اقتطاع 21% من دخل إيجار أصحاب العقارات، لصالح سلطات الضرائب الإيطالية بموجب قانون عام 2017.
وذكرت الشركة اليوم في إفصاح تنظيمي أن التسوية لا تتضمن أي تقييمات لاستقطاعات ضريبية عن عامي 2022 و2023، والتي يمكن أن تكون مبالغها مؤثرة.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594053
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.