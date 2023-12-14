“Airbnb” تتوصل إلى تسوية بقيمة 600 مليون دولار مع الضرائب الإيطالية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“إير بي إن بي- Airbnb” الأربعاء، إن وحدتها الرئيسية في أوروبا“إير بي إن بي آيرلند”، وقعت اتفاقية مع سلطات الضرائب الإيطالية لتسوية خلاف ضريبي بقيمة 576 مليون يورو (620.56 مليون دولار).

ومع ذلك، ذكرت الشركة في بيانها أن الاتفاق المرتبط بتقييم الضرائب المستحقة عن السنوات من 2017 إلى 2021، تم توقيعه دون اعتراف منها بأي مسؤولية عن سوء التقييم أو التهرب.

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وجاءت هذه الخطوة بعدما أمر قاض إيطالي في الشهر الماضي بمصادرة 779.5 مليون يورو من أموال“إير بي إن بي آيرلند” بتهمة التهرب الضريبي.

وقالت الشركة آنذاك إنها فوجئت بالقرار وتشعر“بخيبة الأمل”، مشيرة إلى أنها كانت تعمل على التوصل إلى حل بالتعاون مع وكالة الضرائب الإيطالية منذ يونيو.

ويدور الخلاف حول التزام“إير بي إن بي” بالقواعد التي تحتم عليها اقتطاع 21% من دخل إيجار أصحاب العقارات، لصالح سلطات الضرائب الإيطالية بموجب قانون عام 2017.

وذكرت الشركة اليوم في إفصاح تنظيمي أن التسوية لا تتضمن أي تقييمات لاستقطاعات ضريبية عن عامي 2022 و2023، والتي يمكن أن تكون مبالغها مؤثرة.

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