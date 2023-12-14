الكويت توافق على قانون تأسيس شركة للصناعات التحويلية المتقدمة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.
وحول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون واستنادا الى تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية الكويتية حول الاقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة فقد أكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون جاء ليحتضن الصناعات التحويلية بتقنياتها المتقدمة فيكون بذلك قد خلق مصدرا جديدا ومستداما من مصادر الدخل لتعزيز إيرادات الدولة والاقتصاد الوطني فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية جديدة للشعب الكويتي بما يضمن استمرارية دولة الرفاه على أسس اقتصادية.
موضوعات متعلقة
“المركزي الصيني” يضيف 262 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي استقالة 3 وزراء يابانين على خلفية فضيحة التمويل السياسي البرازيل تخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية وتتوقع المزيد
كما جاء هذا القانون ليؤسس شركة كويتية قابضة تملكها الدولة بالكامل متخصصة في الصناعات التحويلية المتقدمة عبر شركاتها التي ستقوم بتأسيسها مع الشراكات الاستراتيجية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات وسيطة أو نهائية على شكل سلع تغذي الأسواق والمصانع الانتاجية على حد سواء بدلا من اعتماد الدولة على تصدير النفط الخام دون استغلاله بصورة مثلى.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594052
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.