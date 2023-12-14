الكويت توافق على قانون تأسيس شركة للصناعات التحويلية المتقدمة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.

وحول المذكرة الإيضاحية لهذا القانون واستنادا الى تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية الكويتية حول الاقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة فقد أكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون جاء ليحتضن الصناعات التحويلية بتقنياتها المتقدمة فيكون بذلك قد خلق مصدرا جديدا ومستداما من مصادر الدخل لتعزيز إيرادات الدولة والاقتصاد الوطني فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية جديدة للشعب الكويتي بما يضمن استمرارية دولة الرفاه على أسس اقتصادية.

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كما جاء هذا القانون ليؤسس شركة كويتية قابضة تملكها الدولة بالكامل متخصصة في الصناعات التحويلية المتقدمة عبر شركاتها التي ستقوم بتأسيسها مع الشراكات الاستراتيجية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات وسيطة أو نهائية على شكل سلع تغذي الأسواق والمصانع الانتاجية على حد سواء بدلا من اعتماد الدولة على تصدير النفط الخام دون استغلاله بصورة مثلى.

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