الصين وفيتنام تتفقان على توسيع التجارة المتبادلة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت الصين وفيتنام اليوم الأربعاء، على اتخاذ إجراءات ملموسة لتوسيع التجارة المتبادلة بطريقة متوازنة ومستدامة.
وذكر بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن البلدين سيعملان على إفساح المجال كاملا لدوراتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومنطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، وسيعملان على تعزيز التعاون في منصات معرض الصين الدولي للواردات ومعرض الصين-الآسيان ومعرض الصين للاستيراد والتصدير، لزيادة صادرات المنتجات التنافسية لدى كل من البلدين.
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وأضاف البيان أن الصين ستنشط في تعزيز إجراءات دخول المنتجات الزراعية الفيتنامية إليها، بما في ذلك جوز الهند الطازج ومنتجات الفاكهة المجمدة والبرتقال والأفوكادو والفواكه الطازجة الأخرى، بالإضافة إلى النباتات الطبية ومنتجات اللحوم، بينما ستعزز فيتنام بفعالية استيراد سمك الحفش الصيني.
وأوضح البيان أن فيتنام تدعم انضمام الصين إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ على أساس الوفاء بالمعايير والإجراءات.
وسيعمل الجانبان معا لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتعزيز الارتباطية الاقتصادية الإقليمية.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594051
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