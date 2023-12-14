الصين وفيتنام تتفقان على توسيع التجارة المتبادلة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت الصين وفيتنام اليوم الأربعاء، على اتخاذ إجراءات ملموسة لتوسيع التجارة المتبادلة بطريقة متوازنة ومستدامة.

وذكر بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أن البلدين سيعملان على إفساح المجال كاملا لدوراتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومنطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان، وسيعملان على تعزيز التعاون في منصات معرض الصين الدولي للواردات ومعرض الصين-الآسيان ومعرض الصين للاستيراد والتصدير، لزيادة صادرات المنتجات التنافسية لدى كل من البلدين.

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وأضاف البيان أن الصين ستنشط في تعزيز إجراءات دخول المنتجات الزراعية الفيتنامية إليها، بما في ذلك جوز الهند الطازج ومنتجات الفاكهة المجمدة والبرتقال والأفوكادو والفواكه الطازجة الأخرى، بالإضافة إلى النباتات الطبية ومنتجات اللحوم، بينما ستعزز فيتنام بفعالية استيراد سمك الحفش الصيني.

وأوضح البيان أن فيتنام تدعم انضمام الصين إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ على أساس الوفاء بالمعايير والإجراءات.

وسيعمل الجانبان معا لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وتعزيز الارتباطية الاقتصادية الإقليمية.





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