2.3 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 652 مبايعة بقيمة 1.91 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 394.01 مليون درهم و581 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.52 مليار درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 41.61 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 37.83 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 31.26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 357.65 مليون درهم منها 18 رهنا لأراض بقيمة 81.34 مليون درهم و123 رهنا لفلل وشقق بقيمة 276.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 39.49 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 32.73 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 110.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 29.64 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 23.6 مليون درهم.

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