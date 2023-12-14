2.3 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الأربعاء، أكثر من 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 652 مبايعة بقيمة 1.91 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 394.01 مليون درهم و581 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.52 مليار درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 41.61 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 37.83 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.
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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 46.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 31.26 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 357.65 مليون درهم منها 18 رهنا لأراض بقيمة 81.34 مليون درهم و123 رهنا لفلل وشقق بقيمة 276.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 39.49 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 32.73 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 82 هبة بقيمة 110.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 29.64 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 23.6 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594050
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