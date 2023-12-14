مذكرة تفاهم بين“أبوظبي للأوراق المالية” وبورصة شنزن الصينية لتعزيز التعاون جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة شنزن الصينية، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمؤشرات المالية وصناديق المؤشرات المتداولة في السوقين، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الدولية المتاحة لجذب التمويل عبر الحدود.
وبموجب المذكرة، سيستكشف الطرفان سبل الترويج المشترك لكل منهما، واستكشاف التمويل عبر الحدود للشركات المدرجة، وبحث جدوى التعاون فيما يتعلق بأدوات الدخل الثابت، وتبادل الخبرات لتطوير أسواقهما المالية وتعزيز الكفاءات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
موضوعات متعلقة
“المركزي الصيني” يضيف 262 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي استقالة 3 وزراء يابانين على خلفية فضيحة التمويل السياسي البرازيل تخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية وتتوقع المزيد
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي إن التعاون مع بورصة شنزن يمثل علامة مميزة جديدة في مسيرة السوق الساعية لتحقيق التكامل مع الأسواق المالية العالمية، حيث تفتح مذكرة التفاهم آفاقًا جديدة للمستثمرين والمتعاملين في بر الصين الرئيسي.
من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لبورصة شنزن“تانج روي” إنه من خلال توقيع مذكرة التفاهم سيعمل السوقان الماليين على تعميق التعاون وتنفيذ تعاون عملي في تنمية السوق والخدمات والمنتجات عبر الحدود وآلية التمويل عبر الحدود وتبادل الخبرات والتعلم المتبادل ضمن مجالات أخرى، مما يضع نموذجًا يحتذى به نحو الانفتاح والتعاون في سوق رأس المال الصيني الإماراتي.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.