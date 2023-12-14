مذكرة تفاهم بين“أبوظبي للأوراق المالية” وبورصة شنزن الصينية لتعزيز التعاون جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة شنزن الصينية، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون فيما يتعلق بالمؤشرات المالية وصناديق المؤشرات المتداولة في السوقين، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الدولية المتاحة لجذب التمويل عبر الحدود.

وبموجب المذكرة، سيستكشف الطرفان سبل الترويج المشترك لكل منهما، واستكشاف التمويل عبر الحدود للشركات المدرجة، وبحث جدوى التعاون فيما يتعلق بأدوات الدخل الثابت، وتبادل الخبرات لتطوير أسواقهما المالية وتعزيز الكفاءات، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

موضوعات“المركزي الصيني” يضيف 262 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي استقالة 3 وزراء يابانين على خلفية فضيحة التمويل السياسي البرازيل تخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية وتتوقع المزيد

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي إن التعاون مع بورصة شنزن يمثل علامة مميزة جديدة في مسيرة السوق الساعية لتحقيق التكامل مع الأسواق المالية العالمية، حيث تفتح مذكرة التفاهم آفاقًا جديدة للمستثمرين والمتعاملين في بر الصين الرئيسي.

من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لبورصة شنزن“تانج روي” إنه من خلال توقيع مذكرة التفاهم سيعمل السوقان الماليين على تعميق التعاون وتنفيذ تعاون عملي في تنمية السوق والخدمات والمنتجات عبر الحدود وآلية التمويل عبر الحدود وتبادل الخبرات والتعلم المتبادل ضمن مجالات أخرى، مما يضع نموذجًا يحتذى به نحو الانفتاح والتعاون في سوق رأس المال الصيني الإماراتي.

المصدر: