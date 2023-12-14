بورصات الخليج تغلق على تباين بسبب ضعف النفط قبل قرار الاحتياطي الاتحادي جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين يوم الأربعاء وسط ضعف أسعار النفط وآخر قرارات الفائدة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

ولم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر بعد أن هبطت أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوياتها خلال ستة أشهر في الجلسة السابقة بسبب مخاوف فائض العرض والطلب.

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وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مقتفيا أثر انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي تراجع 0.3 بالمئة.

وقالت إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول، إن سوق الأوراق المالية في أبوظبي قد تظل تحت ضغط مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

وانتعشت السوق هذا الأسبوع لكنها قد تستمر في مواجهة مخاطر الانخفاض.

وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.1 بالمئة بفضل صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف الإنماء 1.8 بالمئة.

ومن المتوقع إلى حد بعيد أن يبقي بنك الاحتياطي الاتحادي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، لكنه قد يشير أيضا إلى أن التحول إلى تيسير السياسة النقدية لن يحدث قريبا ولن يكون حادا نظرا لعدم استمرار وتيرة تراجع التضخم.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، بالدولار وتتابع تحركات سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي عن كثب مما يعرض المنطقة للتأثير المباشر لسياسات التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، انخفض سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة لينهي سلسلة خسائر استمرت لثمانية أيام مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 2.9 بالمئة مع صعود معظم أسهمه بما في ذلك شركة سهم مصر لتصنيع البترول والأسمدة (موبكو) الذي قفز 20 بالمئة.

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