بورصات الخليج تغلق على تباين بسبب ضعف النفط قبل قرار الاحتياطي الاتحادي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين يوم الأربعاء وسط ضعف أسعار النفط وآخر قرارات الفائدة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.
ولم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر بعد أن هبطت أكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوياتها خلال ستة أشهر في الجلسة السابقة بسبب مخاوف فائض العرض والطلب.
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وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مقتفيا أثر انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، الذي تراجع 0.3 بالمئة.
وقالت إيمان العياف، الرئيس التنفيذي لشركة إيمان العياف للتداول، إن سوق الأوراق المالية في أبوظبي قد تظل تحت ضغط مع استمرار انخفاض أسعار النفط.
وانتعشت السوق هذا الأسبوع لكنها قد تستمر في مواجهة مخاطر الانخفاض.
وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.1 بالمئة بفضل صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف الإنماء 1.8 بالمئة.
ومن المتوقع إلى حد بعيد أن يبقي بنك الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، لكنه قد يشير أيضا إلى أن التحول إلى تيسير السياسة النقدية لن يحدث قريبا ولن يكون حادا نظرا لعدم استمرار وتيرة تراجع التضخم.
وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الإمارات، بالدولار وتتابع تحركات سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي عن كثب مما يعرض المنطقة للتأثير المباشر لسياسات التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.
ومع ذلك، انخفض سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.5 بالمئة.
وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة لينهي سلسلة خسائر استمرت لثمانية أيام مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 2.9 بالمئة مع صعود معظم أسهمه بما في ذلك شركة سهم مصر لتصنيع البترول والأسمدة (موبكو) الذي قفز 20 بالمئة.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594048
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