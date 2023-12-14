بيع 150.7 ألف قنطار قطن فى مزاد وجه بحرى جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن الكميات التى تم بيعها فى مزاد الوجه البحرى الذى عقد اليوم الأربعاء، بلغت 150.7 ألف قنطار من أصناف جيزة 94 و96 و92 و86 و97.

وأضاف السعدنى، أن الاسعار ترواحت بين 11.240 ألف جنيه لقنطار القطن لصنف جيزة 86، و12.520 ألف جنيه لصنف جيزة 96.

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وأوضح أن الشركات التى اشترت من المزاد نحو 12 شركة من بينهم شركتى مصر وأبو مضاوى اللذان استحوذا على نحو 60% من الكمية المباعة من خلال المزاد كما تشمل قائمة الشركات“المجد والإخلاص والنيل الحديثة والسيد عبد الفتاح والفيروز والسجينى”.

وقال إن المزاد شمل محافظات الوجه البحرى“كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط والمنوفية والشرقية”.

وأضاف أنه تم بيع 50% من إنتاج القطن منذ بداية الموسم وحتى الآن، مشيرا إلى استمرار المزادات خلال الفترة المقبلة.

ويقدر إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن خلال العام الحالى بنحو 254 ألف فدان، يتراوح إنتاجها بين 1.1 و1.2 مليون قنطار.