بيع 150.7 ألف قنطار قطن فى مزاد وجه بحرى جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ولجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، إن الكميات التى تم بيعها فى مزاد الوجه البحرى الذى عقد اليوم الأربعاء، بلغت 150.7 ألف قنطار من أصناف جيزة 94 و96 و92 و86 و97.
وأضاف السعدنى، أن الاسعار ترواحت بين 11.240 ألف جنيه لقنطار القطن لصنف جيزة 86، و12.520 ألف جنيه لصنف جيزة 96.
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وأوضح أن الشركات التى اشترت من المزاد نحو 12 شركة من بينهم شركتى مصر وأبو مضاوى اللذان استحوذا على نحو 60% من الكمية المباعة من خلال المزاد كما تشمل قائمة الشركات“المجد والإخلاص والنيل الحديثة والسيد عبد الفتاح والفيروز والسجينى”.
وقال إن المزاد شمل محافظات الوجه البحرى“كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط والمنوفية والشرقية”.
وأضاف أنه تم بيع 50% من إنتاج القطن منذ بداية الموسم وحتى الآن، مشيرا إلى استمرار المزادات خلال الفترة المقبلة.
ويقدر إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن خلال العام الحالى بنحو 254 ألف فدان، يتراوح إنتاجها بين 1.1 و1.2 مليون قنطار.
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