((مورجان ستانلى)) يتوقع خفضاً جزئياً للجنيه إلى مستوى 39 للدولار جريدة البورصة

توقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى إقدام مصر على خفض الجنيه جزئياً، خلال الربع الأول من العام المقبل، إلى مستوى 39 جنيهاً للدولار.

ويبلغ السعر الرسمى للدولار حالياً 31 جنيهاً، فى حين يزيد السعر غير الرسمى على ذلك بأكثر من 60%؛ نتيجة أزمة عملة تخيم على البلاد منذ الربع الأول من 2022.

موضوعاتوزير الزراعة: ملتزمون بشراء القمح محليًا بالأسعار العالية “الأوروبى لإعادة الإعمار” يدرس إقراض“المتحدة للمعادن” 50 مليون دولار مصر تبحث التعاون مع صندوق طريق الحرير

وتوقع ((مورجان ستانلى)) أن تلجأ مصر إلى الخفض بدلاً من الانتقال لنظام سعر صرف مرن، واحتفظت بتوصيتها للاستثمار فى الدين المصرى مع تفضيل الديون طويلة الأجل.

ولكنه لم يستبعد أن تؤجل الحكومة الخفض إلى ما بعد الربع الأول من 2024، والدعم المتوقع من المؤسسات الدولية قد يدفع الحكومة لتأجيل خفض الجنيه فى ضوء الضغوط التى واجهتها الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى.

أضاف أن الحكومة قد تفضل الانتظار أيضاً حتى تصبح ظروف التمويل العالمية مواتية أكثر.

وقال إنَّ مصر ستواصل سياسات الإصلاح عقب الانتخابات الرئاسية، مع تجدد جهود الخصخصة، وخفض الدين، لكن سياسة سعر الصرف يشوبها عدم اليقين فى ظل عدم تحديد حجم الطلب المُعلق بدقة.

أوضح أن 3 عوامل تحدد سياسات مصر لسعر الصرف مستقبلاً؛ تشمل التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة، وعجز الموازنة، وشروط صندوق النقد، رغم تغير لهجة الصندوق التشددية بشأن الجنيه، وآفاق التمويل الإضافى من المقرضين متعددى الأطراف والإقليميين فى ظل ارتفاع أهمية موقع مصر الجغرافى.

ورجح أن تلجأ مصر لخفض الجنيه دون مستويات السوق الموازية مع توافر تمويلات بشكل استباقى ما بين 5 و7 مليارت دولار من المقرضين متعددى الأطراف والإقليميين، بما يخفض الضغط على السوق الموازية، ويسهم فى تعافٍ محدود للتدفقات النقدية.

ولكنه حذر من أن عدم تطور التحريك المبدئى لسعر صرف مرن، أو نظام مرن مُدار يسمح بمرونة مستدامة فى سعر الصرف سيؤدى لاستمرار الضغط على السوق الموازية والاحتياطيات.

وأشار إلى أن التيسير النقدى المتوقع فى الأسواق العالمية، خلال النصف الثانى من 2024، سيؤدى لزيادة التمويلات متعددة الأطراف، بما يسمح للسلطات بتبنى نظام سعر صرف أكثر مرونة بما يمهد لاستقرار الاقتصاد الكلى فى مصر.

وتوقع البنك استقرار نمو الاقتصاد المصرى عند 3.8%، خلال العام المالى الحالى، على أن يرتفع إلى 4.8% العام المالى المقبل.

وأرجع استقرار النمو عند المستويات المنخفضة إلى تباطؤ الاستهلاك الخاص إلى 2.3%، خلال العام المالى الحالى، لكن سيعوضه نمو تراكم الاستثمارات إلى 3.6%، خلال العام المالى الحالى، مقابل انخفاضها 33.7% خلال العام المالى الماضى.

وذكر أن استهلاك الحكومة سيرتفع 5.9%، خلال العام المالى، مقابل 5% خلال العام الماضى، على أن يتباطأ إلى 2.9% خلال العام المالى المقبل.

وقدَّر البنك أن التضخم سيصل إلى 29% فى المتوسط خلال العام المالى الحالى، مقابل 33% العام المالى الماضى على أن ينخفض إلى 16.3% خلال العام المالى المقبل.

وتوقع أن يرفع البنك المركزى الفائدة 2% خلال العام المالى الحالى ليصل العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 21.25%، على أن يخفضها 4% خلال العام المالى المقبل.

ورجح أن يسجل عجز الموازنة كنسبة للناتج المحلى إلى 7.8% مقابل 6.1% على أن ينخفض إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل.

ويرى البنك أن الدين العام كنسبة للناتج المحلى سيعود لمساره التنازلى عند 92.1% بنهاية العام المالى الحالى مقابل 95.7% العام المالى الماضى، على أن يتراجع أكثر إلى 91.5% خلال العام المالى المقبل.

وذكر البنك أن مصر أحرزت تقدماً فى ملف الخصخصة، وحققت مستهدف العام المالى الماضى، وأن تحقيق مستهدف العام المالى الحالى سيرسل إشارة إيجابية للمستثمرين، من خلال خصخصة الأصول خلال العام المالى الحالى، وكذلك استعداد الجهات السيادية لبيع الأصول التى تمتلكها.

وذكر أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى اتسعت، وأن السوق بدأ يسعر خفضاً أكبر للجنيه منذ تصاعد الخلافات الجيوسياسية.

ونوه بأن الاتجاه السياسى لتثبيت سعر الصرف يمكن فهمه فى ظل ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، وأن نسبة معتبرة من المصريين تحت خط الفقر، لكن بالفعل بما قد يسمح نظرياً على الأقل بوصول الدولار لسعر من شأنه حل السوق الموازية بما يخفض الضغوط التضخمية من جانب العرض، ويؤدى لاستقرار السيولة الأجنبية فى المدى المتوسط.

لكن الضغوط التضخمية المحتملة فى المدى القصير تجعل اتخاذ القرار صعباً.

ويرى البنك، أيضاً، التعويم المحتمل فى ظل ما يعنيه ذلك من ارتفاع فى عجز الموازنة والدين؛ نتيجة زيادة تكاليف الواردات مثل القمح، والزيوت، وزيادة تكاليف الدعم، والفوائد التى تمثل نسبة كبيرة بالفعل، مقارنة بالإيرادات الضريبية تؤدى لمخاوف مالية تزيد حدتها فى ظل ارتفاع فائدة سندات الخزانة الأمريكية، وارتفاع مدفوعات الفوائد للإيرادات الضريبية، ورغم وجاهة تلك الأسباب يرى البنك أن استخدام احتياطيات أجنبية محدودة بالفعل للحفاظ على سعر الصرف يزيد من مخاطر تخفيض أكبر فى قيمة الجنيه بما يؤجل الأثر المالى لكن يجعله يتضخم.

ولفت إلى أن خفض لهجة الصندوق بشأن سعر الصرف يعكس ارتفاع المخاطر الجيوسياسية ودور مصر فى المنطقة ما يدعم رؤيتهم أن السلطات ستتجنب الانتقال لسعر الصرف مرن لتجنب انخفاض حاد.

أضاف أنه رغم ما تمثله الحرب على غزة من تداعيات سلبية بشأن عجز الحساب الجارى وتأثير على إيرادات السياحة، لكنها قد تحفز تمويلات من مقرضين بالخليج وأوروبا نتيجة دور مصر فى المنطقة.

وأشار إلى اعتزام الاتحاد الأوروبى توفير حزمة تمويلية كبيرة لمصر تصل إلى 10 مليارات دولار كاستثمارات فى الرقمنة والطاقة والزراعة والنقل وتخفيف عبء الدين.

ولفت إلى أن توقيت تلك التمويلات سيكون فارقاً لمصر، التى تبدو سلطاتها مستهدفة قدراً معيناً من السيولة الأجنبية قبل السماح بتحرير سعر الصرف؛ لتجنب عدم نجاح التعويم الكلى أو الجزئى للعملة.

وقال البنك إنه بناءً على الرؤية الإيجابية لتسارع زخم الإصلاحات فإنه متفائل بديون مصر طويلة الأجل وأوصى بشراء السندات استحقاق 2050، وإن السوق بمجرد انتهاء الانتخابات سيتجه لمتابعة تطورات سعر الصرف.

وأشار إلى أن هناك ارتباطاً بين أداء السندات وسعر الصرف الحقيقى الفعال، ما يعنى أن خفض الجنيه سيؤدى إلى تأثير إيجابى على السندات المصرية.

وذكر أن ضعف تمركز المستثمرين بالأسواق للديون المصرية إذ تشكل نحو 0.18% من أصولهم مقابل 0.84% فى متوسط 4 سنوات، يسمح بزيادة التعرض لها أكثر من أقرانها.

ونوه بأن احتفاظ مؤسسات التصنيف الثلاث برؤية مستقبلية مستقرة عامل إيجابى ثالث يدعم ثقتها فى السندات المصرية المقومة بالدولار.