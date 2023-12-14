“التجارى الدولى” يعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق“درايف للتمويل” جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن البنك التجارى الدولى طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.47 مليار جنيه وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه لصالح شركة“درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية”.
ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك التجارى الدولى وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجارى الدولى بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم فى دعم خطط الشركة فى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.
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جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى قام بدور المستشار المالى الحصرى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.
كما قام كل من البنك العربى الإفريقى الدولى والبنك الأهلى المتحد بدور ضامنى التغطية، وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.
كما شارك فى الاكتتاب كلا من بنك البركة وبنك ABC، فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانونى للطرح بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.
وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
– تبلغ قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)
– تبلغ قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)
– تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS)
وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر:“إن نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجارى الدولى لدعم نمو السوق المصرى بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التى قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معرباً شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذى يأتى بعد نجاح البنك التجارى الدولى فى إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023”.
كما أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذى تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية والذى يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التى يشهدها السوق.
وأضافت أن الإصدار الخاص بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية يأتى استكمالاً لجهود البنك التجارى الدولى فى التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التى تعمل فى الخدمات المالية غير المصرفية، والذى يعد أحد أبرز القطاعات التى تساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى.
كما عبر أحمد أسامة الرئيس التنفيذى لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية عن سعادته بإتمام هذا الإصدار والذى يعد نجاحا جديدا لعلاقة مثمرة وممتدة بين شركة درايف والبنك التجارى الدولى، حيث يأتى هذا الإصدار كتعاون مشترك خامس بين المؤسستين وأول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر بـ5 مليارات جنيه.
وأضاف أسامة أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها والذى يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التى تتبنّاها الشركة.
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