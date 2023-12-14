“التجارى الدولى” يعلن إتمام الإصدار الرابع لسندات توريق“درايف للتمويل” جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك التجارى الدولى طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.47 مليار جنيه وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه لصالح شركة“درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية”.

ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الخامس بين البنك التجارى الدولى وشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجارى الدولى بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم فى دعم خطط الشركة فى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها.

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جدير بالذكر أن البنك التجارى الدولى قام بدور المستشار المالى الحصرى ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب.

كما قام كل من البنك العربى الإفريقى الدولى والبنك الأهلى المتحد بدور ضامنى التغطية، وقام البنك العربى الأفريقى الدولى بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب.

كما شارك فى الاكتتاب كلا من بنك البركة وبنك ABC، فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانونى للطرح بينما قام مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:

– تبلغ قيمة الشريحة الأولى 497.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، وتصنيفها الائتمانى AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (MERIS)

– تبلغ قيمة الشريحة الثانية 695.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى AA من شركة (MERIS)

– تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 274.4 مليون جنيه ومدتها 59 شهرًا، وتصنيفها الائتمانى A من شركة (MERIS)

وقال عمرو الجناينى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى – مصر:“إن نجاح هذا الإصدار جاء ليؤكد استراتيجية البنك التجارى الدولى لدعم نمو السوق المصرى بمختلف قطاعاته وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى توفير بدائل متنوعة لهياكل التمويلات التقليدية التى قد تلجأ لها العديد من الكيانات سواء الخاصة أو الحكومية معرباً شكره لجميع أطراف عملية الإصدار لما قدموه من مجهودات لنجاح الإصدار والذى يأتى بعد نجاح البنك التجارى الدولى فى إتمام ثمان إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 41.5 مليار جنيه منذ بداية عام 2023”.

كما أعربت منن عوض الله رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجارى الدولى عن اعتزازها بإتمام هذا الإصدار الذى تم تغطيته 1.7 مرة من قبل البنوك وصناديق الاستثمار المحلية والذى يعد نجاح آخر بالنظر إلى التحديات الراهنة التى يشهدها السوق.

وأضافت أن الإصدار الخاص بشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية يأتى استكمالاً لجهود البنك التجارى الدولى فى التوسع بتقديم خدمات إصدارات الدين للشركات التى تعمل فى الخدمات المالية غير المصرفية، والذى يعد أحد أبرز القطاعات التى تساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى.

كما عبر أحمد أسامة الرئيس التنفيذى لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية عن سعادته بإتمام هذا الإصدار والذى يعد نجاحا جديدا لعلاقة مثمرة وممتدة بين شركة درايف والبنك التجارى الدولى، حيث يأتى هذا الإصدار كتعاون مشترك خامس بين المؤسستين وأول ضمن برنامج تعاون مشترك جديد يقدر بـ5 مليارات جنيه.

وأضاف أسامة أنه بتوريق محافظ التمويل الخاصة بالشركة، فإن الشركة تتطلع إلى تعزيز السيولة النقدية ودعم هيكل رأس المال الخاص بها والذى يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية النمو طويلة المدى التى تتبنّاها الشركة.