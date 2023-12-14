رهان واسع على وصول EGX30 لقمة تاريخية جديدة عند 27 ألف نقطة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت مؤشرات البورصة موجة جنى الأرباح التى شهدتها على مدار جلسات الأسبوع الجارى معاودة الصعود مرة أخرى مما زاد من آمال المتعاملين لمعاودة السوق للقمم التاريخية ليصل إلى مستوى 27 ألف نقطة بنهاية العام الجارى.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام جلسة اليوم الأربعاء، وسط مشتريات محلية وعربية، ليصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.92% إلى مستوى 24773 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.07% ليصل إلى مستوى 5279 نقطة.

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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.12% إلى مستوى 7670 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 3.44%، ليستقر عند مستوى 29804 نقطة.

توقع حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، استمرار صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بدفع أساسى من أداء الأسهم القيادية إلى جانب توجه المؤسسات المالية المصرية للعودة لفتح المراكز الشرائية، مما سيؤهله لاختبار مستوى القماومة الأهم عند 25 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف أن هذا الصعود تزامن مع أداء إيجابى للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

وشهد السوق قيم تداولات 4.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.7 مليار سهم، بتنفيذ 126.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 124 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 20%، وسهم اسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 19.1%.

وتراجعت أسعار 33 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا القاهرة للزيوت والصابون بنحو 5.5%، العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 5%، فيما لم تتغير أسعار 48 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.6 تريليون جنيه.

وتوقع باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وصول المؤشر الرئيسى إلى مستوى 25950 نقطة خلال الجلسات المقبلة، مما سيؤهله لاختراقها لمستويات 27 ألف نقطة.

وأشار إلى أن المؤشر الرئيسى أنهى عمليات جنى الأرباح ليغلق على ارتفاع بعد أن استمرت عمليات جنى الأرباح والحركة العرضية بالجلسات السابقة.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 278.4 مليون جنيه، و40.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.6% و6.1% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 319.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 3.2%.

ونفذ الأفراد 69.6% من التعاملات، وسجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 23.3 مليون جنيه، و41.7 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 8.4 مليون جنيه.

فيما اقتنصت المؤسسات 30.4% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 875.7 ألف جنيه، و310.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المصرية نحو الشراء بصافى تعاملات 255.2 مليون جنيه.