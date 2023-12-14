رهان واسع على وصول EGX30 لقمة تاريخية جديدة عند 27 ألف نقطة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت مؤشرات البورصة موجة جنى الأرباح التى شهدتها على مدار جلسات الأسبوع الجارى معاودة الصعود مرة أخرى مما زاد من آمال المتعاملين لمعاودة السوق للقمم التاريخية ليصل إلى مستوى 27 ألف نقطة بنهاية العام الجارى.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام جلسة اليوم الأربعاء، وسط مشتريات محلية وعربية، ليصعد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة 2.92% إلى مستوى 24773 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.07% ليصل إلى مستوى 5279 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.12% إلى مستوى 7670 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 3.44%، ليستقر عند مستوى 29804 نقطة.
توقع حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، استمرار صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بدفع أساسى من أداء الأسهم القيادية إلى جانب توجه المؤسسات المالية المصرية للعودة لفتح المراكز الشرائية، مما سيؤهله لاختبار مستوى القماومة الأهم عند 25 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة.
وأضاف أن هذا الصعود تزامن مع أداء إيجابى للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.
وشهد السوق قيم تداولات 4.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.7 مليار سهم، بتنفيذ 126.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 124 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بنسبة 20%، وسهم اسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 19.1%.
وتراجعت أسعار 33 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا القاهرة للزيوت والصابون بنحو 5.5%، العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 5%، فيما لم تتغير أسعار 48 سهم، وسجل رأس المال السوقى 1.6 تريليون جنيه.
وتوقع باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وصول المؤشر الرئيسى إلى مستوى 25950 نقطة خلال الجلسات المقبلة، مما سيؤهله لاختراقها لمستويات 27 ألف نقطة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسى أنهى عمليات جنى الأرباح ليغلق على ارتفاع بعد أن استمرت عمليات جنى الأرباح والحركة العرضية بالجلسات السابقة.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 278.4 مليون جنيه، و40.8 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.6% و6.1% على الترتيب، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 319.3 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 3.2%.
ونفذ الأفراد 69.6% من التعاملات، وسجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 23.3 مليون جنيه، و41.7 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 8.4 مليون جنيه.
فيما اقتنصت المؤسسات 30.4% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بصافى تعاملات 875.7 ألف جنيه، و310.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المصرية نحو الشراء بصافى تعاملات 255.2 مليون جنيه.
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