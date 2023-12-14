“أديس القابضة” تفوز بتطوير حقول بترول متقادمة فى مصر جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت أديس القابضة، إحدى شركات رجل الأعمال ممدوح عباس، حصولها على ترسية من الهيئة المصرية العامة للبترول مع تحالف محلى فى مجال التنقيب وإنتاج النفط، لتشغيل ورفع إنتاج الحقول المتقادمة التابعة لشركة“سودكو” وشركة“أوسوكو” لمدة 10 سنوات.

وبحسب إفصاح للشركة فى البورصة السعودية، يستهدف التحالف زيادة إنتاج حقول البترول عن مستويات الإنتاج الحالية، عبر نموذج الأعمال خفيفة الأصول والذى يؤدى إلى خفض التكاليف الاستثمارية التى يتطلبها المشروع.

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وذكرت الشركة فى الإفصاح، أن التحالف سيسترد معظم نفقاته التشغيلية خلال مرحلة الإنتاج بالمعدلات الحالية، على أن يستفيد من عوائد الإنتاج الإضافى بناء على ما هو متفق عليه مع الهيئة العامة للبترول.

وقالت الشركة، إن الاتفاق يتيح لها الاستفادة من الأسطول الكبير فى مصر، ما يضمن لها تحقيق وفورات في الحجم مع تعزيز مستويات الكفاءة وتعظيم العائد للمساهمين.

وتوقعت الشركة أن تنعكس إيرادات المشروع على الأرباح بحلول 2025، وقدرت مساهمته بـ5% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك من عملياتها فى مصر.

وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى”، وصل معدل إنتاج النفط الخام فى مصر إلى 558 ألف برميل يوميًا، وهى دون مستويات ما بين 600 و696 ألف برميل يوميًا المُسجلة خلال الفترة بين 2015 و2018.