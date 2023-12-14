“أديس القابضة” تفوز بتطوير حقول بترول متقادمة فى مصر جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت أديس القابضة، إحدى شركات رجل الأعمال ممدوح عباس، حصولها على ترسية من الهيئة المصرية العامة للبترول مع تحالف محلى فى مجال التنقيب وإنتاج النفط، لتشغيل ورفع إنتاج الحقول المتقادمة التابعة لشركة“سودكو” وشركة“أوسوكو” لمدة 10 سنوات.
وبحسب إفصاح للشركة فى البورصة السعودية، يستهدف التحالف زيادة إنتاج حقول البترول عن مستويات الإنتاج الحالية، عبر نموذج الأعمال خفيفة الأصول والذى يؤدى إلى خفض التكاليف الاستثمارية التى يتطلبها المشروع.
موضوعات متعلقة
موافقة على استمرار الإنتاج من 4 مناطق تابعة لـ”المصرية للبترول” تخصيص 93 فداناً فى دمياط لإنشاء مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة ((الكهرباء)) تتفاوض مع مستثمري أكتوبر لجدولة مديونيات المصانع
وذكرت الشركة فى الإفصاح، أن التحالف سيسترد معظم نفقاته التشغيلية خلال مرحلة الإنتاج بالمعدلات الحالية، على أن يستفيد من عوائد الإنتاج الإضافى بناء على ما هو متفق عليه مع الهيئة العامة للبترول.
وقالت الشركة، إن الاتفاق يتيح لها الاستفادة من الأسطول الكبير فى مصر، ما يضمن لها تحقيق وفورات في الحجم مع تعزيز مستويات الكفاءة وتعظيم العائد للمساهمين.
وتوقعت الشركة أن تنعكس إيرادات المشروع على الأرباح بحلول 2025، وقدرت مساهمته بـ5% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك من عملياتها فى مصر.
وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى”، وصل معدل إنتاج النفط الخام فى مصر إلى 558 ألف برميل يوميًا، وهى دون مستويات ما بين 600 و696 ألف برميل يوميًا المُسجلة خلال الفترة بين 2015 و2018.
MENAFN14122023000202011048ID1107594042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.