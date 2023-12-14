مصر وإسبانيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الري جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقع قطاع تحسين الري بوزارة الموارد المائية والري والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزيرالموارد المائية والري، والسفير الإسباني لدى مصر ألفارو إيرانثو جوتيرث.

وذكرت سفارة إسبانيا بالقاهرة – في بيان صحفي – أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الري واستغلال الموارد المائية وإدارتها المستدامة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

موضوعات5 آلاف جنيه تراجعا فى أسعار السكر للطن رئيس الوزراء: التوافق مع القطاع الخاص على وجود أسعار عادلة لعدد من السلع الاستراتيجية بيع 150.7 ألف قنطار قطن فى مزاد وجه بحرى

وأكد الجانبان أن الموارد المائية تعد ذات أولوية قصوى للبلدين، كما تمثل المياه صلب العديد من القضايا العالمية، حيث تربط شبكة تحديات الغذاء والطاقة والمناخ والنمو الاقتصادي.

وأشار بيان السفارة إلى أن تأثير تغير المناخ العالمي ظهر على المستوى المحلي، حيث يتحمل المزارعون المصريون المحليون التكلفة الباهظة الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وندرة المياه، وخسائر وتلف المحاصيل.

وأضاف انه وفي ضوء هذه التحديات، يجب أن يؤخذ في الاعتبارالسياق المناخي المتغير لمعالجة التحديات المباشرة التي تواجهها المدن المصرية، ويشمل ذلك تعزيز النظم الغذائية المحلية حتى تصبح أقل اعتمادا على الواردات وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأوضحت السفارة، في البيان انه ولتحقيق هذا الهدف، سيتم تنفيذ مشروع أولي بقيمة 670 ألف يورو، ويهدف إلى تعزيز ممارسات الري المبتكرة لمساعدة المزارعين على تحقيق كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجهم.

ولفتت إلى أنه من خلال تعزيز الأمن الغذائي باستخدام التقنيات الحديثة، سيدعم المشروع مراقبة رقمنة الري لمساعدة المزارعين على تحسين جدولة الري في الأراضي الزراعية واستخدام الري كأداه لتعظيم الإنتاج والاستخدام الفعال للموارد، كما سيتم تقديم الدعم الفني اللازم لمشروع ري واسع النطاق في أعقاب نتائج المشروعات الرائدة في الدلتا وصعيد مصر.

وبحسب البيان، فإنه من خلال دمج مبادئ الاقتصاد الدائري في المشروع، تساعد ممارسات الري المبتكرة على تحقيق النتيجة الثلاثية المتمثلة في الناس والأرباح والكوكب من خلال مساعدة المزارعين في الحصول على مميزات اقتصادية مع تقليل الأعباء البيئية أيضًا، وزيادة إنتاجهم بنسبة 40% وأرباحهم بنسبة 30%.

وأشارت السفارة إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي تلتزم بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، من خلال التعاون مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني على حد سواء ومواءمة عملها مع هدف التنمية المستدامة 2030 والرؤية الوطنية 2030، ويركز التعاون الإسباني جهوده على التنمية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر والزراعة والأمن الغذائي والمياه وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والهجرة.

المصدر: