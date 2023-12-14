بورصة الدار البيضاء تسجل أداءا إيجابيا فى نهاية تداولاتها اليوم جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء ، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” زيادة بنسبة 1% ليستقر عند 12.115,02 نقطة.
من جانبه، تعزز مؤشر“MASI.20” الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 1,06 % ليستقر عند 995,46 نقطة.
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بدوره، حقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 1,04% إلى 903,23 نقطة.
كما سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، زيادة بنسبة 1,18% منتقلا إلى 1.005,8 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، حقق كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تقدما بنسبة 0,99% إلى 11.241,31 نقطة و1,04% إلى 10.236,87 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 279,51 مليون درهم، تحققت في السوق المركزي (الأسهم).
من جانبها، تجاوزت رسملة البورصة 623,84 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594040
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