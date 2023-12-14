بورصة الدار البيضاء تسجل أداءا إيجابيا فى نهاية تداولاتها اليوم جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء ، بأداء إيجابي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي“مازي” زيادة بنسبة 1% ليستقر عند 12.115,02 نقطة.

من جانبه، تعزز مؤشر“MASI.20” الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، بنسبة 1,06 % ليستقر عند 995,46 نقطة.

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بدوره، حقق MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 1,04% إلى 903,23 نقطة.

كما سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، زيادة بنسبة 1,18% منتقلا إلى 1.005,8 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، حقق كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي تقدما بنسبة 0,99% إلى 11.241,31 نقطة و1,04% إلى 10.236,87 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 279,51 مليون درهم، تحققت في السوق المركزي (الأسهم).

من جانبها، تجاوزت رسملة البورصة 623,84 مليار درهم.





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