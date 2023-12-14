السعودية ومجموعة البنك الدولي تبحثان سبل التعاون التنموي جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في الرياض، مع وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي بقيادة مكتب المدير التنفيذي للسعودية لدى مجموعة البنك الدولي، سبل التعاون التنموي بين الجانبين.
وجرى – خلال اللقاء – إطلاع الوفد على مشروعات وبرامج الصندوق السعودي للتنمية الإنمائية حول العالم، بالإضافة إلى استعراض الصندوق نبذة عامة عن نشاطه الإنمائي التراكمي على مدى 49 عامًا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
موضوعات متعلقة
“المركزي الصيني” يضيف 262 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي استقالة 3 وزراء يابانين على خلفية فضيحة التمويل السياسي البرازيل تخفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية وتتوقع المزيد
وقال سلطان إن اللقاء يعكس أهمية التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكات والتعاون التنموي الوثيق، ويؤمن الصندوق بأن التقدم نحو المستقبل المستدام، يتحقق من خلال الشراكة مع منظمات التنمية الدولية والحكومات وكيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتبادل المعرفة والخبرات التنموية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمكتب إندونيسيا لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور ويمبي سابوترا أن وصول الصندوق السعودي للتنمية الذي تخطى 100 دولة حول العالم من خلال الدعم الإنمائي كان له الدور الفاعل في تعزيز التنمية الدولية المستدامة.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594039
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.