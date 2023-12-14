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السعودية ومجموعة البنك الدولي تبحثان سبل التعاون التنموي جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في الرياض، مع وفد رفيع المستوى من أعضاء المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي بقيادة مكتب المدير التنفيذي للسعودية لدى مجموعة البنك الدولي، سبل التعاون التنموي بين الجانبين.

وجرى – خلال اللقاء – إطلاع الوفد على مشروعات وبرامج الصندوق السعودي للتنمية الإنمائية حول العالم، بالإضافة إلى استعراض الصندوق نبذة عامة عن نشاطه الإنمائي التراكمي على مدى 49 عامًا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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وقال سلطان إن اللقاء يعكس أهمية التنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الشراكات والتعاون التنموي الوثيق، ويؤمن الصندوق بأن التقدم نحو المستقبل المستدام، يتحقق من خلال الشراكة مع منظمات التنمية الدولية والحكومات وكيانات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتبادل المعرفة والخبرات التنموية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمكتب إندونيسيا لدى مجموعة البنك الدولي الدكتور ويمبي سابوترا أن وصول الصندوق السعودي للتنمية الذي تخطى 100 دولة حول العالم من خلال الدعم الإنمائي كان له الدور الفاعل في تعزيز التنمية الدولية المستدامة.


المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107594039

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