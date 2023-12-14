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الفيدرالي يثبت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في آخر اجتماعات العام جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية في الولايات المتحدة عند نطاقها دون تغيير، للاجتماع الثالث على التوالي، وللمرة الرابعة منذ بدء دورة التشديد الحالية في مارس 2022.

وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال اجتماعها الأربعاء، تثبيت نطاق معدل الفائدة القياسي عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.

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وتتوجه أنظار المستثمرين إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس“جيروم باول” والذي يعقد بعد قليل، أملًا في الحصول على إشارات واضحة حول مستقبل السياسة النقدية وإمكانية تخفيفها في وقت قريب.

ويتوقع بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة بدء الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس، على الرغم من أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، أثاروا تكهنات بأن الخفض سيبدأ في مايو.

المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107594038

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