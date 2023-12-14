الفيدرالي يثبت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في آخر اجتماعات العام جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية في الولايات المتحدة عند نطاقها دون تغيير، للاجتماع الثالث على التوالي، وللمرة الرابعة منذ بدء دورة التشديد الحالية في مارس 2022.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح خلال اجتماعها الأربعاء، تثبيت نطاق معدل الفائدة القياسي عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%.
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وتتوجه أنظار المستثمرين إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس“جيروم باول” والذي يعقد بعد قليل، أملًا في الحصول على إشارات واضحة حول مستقبل السياسة النقدية وإمكانية تخفيفها في وقت قريب.
ويتوقع بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة بدء الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس، على الرغم من أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، أثاروا تكهنات بأن الخفض سيبدأ في مايو.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594038
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