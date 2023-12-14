بلومبرج: عرض في عطاء يرفع تقييم سبيس إكس إلى قرب 180 مليار دولار جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نقلت بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة أن شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك ستبيع أسهما داخلية بسعر 97 دولارا للسهم الواحد في عطاء، وهي زيادة في السعر ترفع تقييم شركة الفضاء والأقمار الصناعية إلى ما يقرب من 180 مليار دولار.

وقالت بلومبرج إن الشركة كانت تناقش عرضا مطروحا في عطاء يمكن أن يتراوح حجمه بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار بسعر 95 دولارا تقريبا للسهم الواحد، وذلك قبل أن يرتفع إلى 97 دولارا للسهم الواحد.

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والتقييم الحالي لشركة الصواريخ البالغ حوالي 150 مليار دولار يجعلها واحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم.

ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.





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