بلومبرج: عرض في عطاء يرفع تقييم سبيس إكس إلى قرب 180 مليار دولار جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
نقلت بلومبرج نيوز عن مصادر مطلعة أن شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك ستبيع أسهما داخلية بسعر 97 دولارا للسهم الواحد في عطاء، وهي زيادة في السعر ترفع تقييم شركة الفضاء والأقمار الصناعية إلى ما يقرب من 180 مليار دولار.
وقالت بلومبرج إن الشركة كانت تناقش عرضا مطروحا في عطاء يمكن أن يتراوح حجمه بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار بسعر 95 دولارا تقريبا للسهم الواحد، وذلك قبل أن يرتفع إلى 97 دولارا للسهم الواحد.
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والتقييم الحالي لشركة الصواريخ البالغ حوالي 150 مليار دولار يجعلها واحدة من أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم.
ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب رويترز للتعليق.
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594036
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