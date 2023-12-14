ارتفاع قوي لمعنويات الشركات في اليابان قبل اجتماع المركزي جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الثقة بين مجموعة واسعة من الشركات اليابانية في الربع الرابع، مما أرسل إشارة إيجابية إلى بنك اليابان قبل قراره بشأن السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

صعد مؤشر المعنويات بين أكبر الشركات المصنعة في البلاد إلى 12 نقطة في ديسمبر من 9 نقاط قبل ثلاثة أشهر، وهو الارتفاع الثالث على التوالي، وفقًا لتقرير“تانكان” الفصلي الصادر عن بنك اليابان اليوم الأربعاء. وتجاوزت القراءة توقعات الاقتصاديين البالغة 10 نقاط.

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كما تحسن مزاج الأعمال بين أكبر الشركات غير المصنعة إلى 30 من 27 نقطة، وهو ما يتجاوز توقعات الاقتصاديين ويسجل أعلى مستوى جديد منذ 32 عاماً. يعني الرقم الإيجابي أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.

أظهرت البيانات تحسن المعنويات في جميع المجالات، مع ارتفاع مؤشر صغار المصنعين إلى 1، ليصبح إيجابياً للمرة الأولى منذ أوائل عام 2019. وتقدم مؤشر الشركات الصغيرة غير الصناعية إلى 14 نقطة، متجاوزًا التقديرات.

رسالة إيجابية للبنك المركزي

سيكون الدليل على ارتفاع معنويات الشركات بمثابة علامة ترحيب لبنك اليابان، نظراً لأنه يعزز احتمال أن تتمكن الشركات من الاستمرار في إجراء الزيادات الكبيرة في الأجور التي يأمل البنك المركزي أن تغذي دورة أسعار الأجور الإيجابية، والتي من شأنها أن تمهد الطريق لتطبيع السياسة النقدية.

قال شينشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة“ميتسوبيشي يو إف جيه” للأبحاث والاستشارات:“تظهر نتائج اليوم بشكل عام أن الاقتصاد لن ينهار”. وأضاف:“يدعم هذا التقرير تحرك بنك اليابان نحو التطبيع، وما زلت أتوقع أن تحدث هذه الخطوة في أبريل بعد أن يؤكد البنك نتائج مفاوضات الأجور في الربيع”.

وأظهر استطلاع“تانكان” أن الشركات تحافظ بشكل عام على خططها الاستثمارية الرأسمالية، حيث قالت الشركات الكبيرة في جميع الصناعات إنها تعتزم زيادة هذا الاستثمار بنسبة 13.5% في السنة المالية الحالية، دون تغيير إلى حد كبير عن وجهة نظرها قبل ثلاثة أشهر.

وقال“كوباياشي”:“إن خطط الإنفاق الرأسمالي قوية أيضاً”. وتابع:“كانت هناك بعض الشركات التي أصبحت مترددة بسبب ارتفاع تكاليف المواد، ولكن تقرير تانكان أظهر أنها لم تستسلم وسوف تمضي قدماً في الاستثمار”.

تضيف البيانات إلى الدلائل على أن الاقتصاد سيعود على الأرجح للنمو في الربع الحالي بعد تراجع عميق في الفترة السابقة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية قدرها 2.9% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، مع قيام الأسر بكبح إنفاقها، وفقاً للأرقام المعدلة الأسبوع الماضي.

فجوة بين الشركات

بينما كانت الأرقام إيجابية على نطاق واسع، فإنها سلطت الضوء أيضا على الفجوة المستمرة بين مختلف الشركات اليابانية، حيث كانت الشركات الكبيرة بشكل عام أكثر تفاؤلاً من نظيراتها الأصغر، كما كانت الشركات غير الصناعية متفائلة بشكل خاص، حيث أن ضعف الين يحفز السياحة الوافدة، مما يعزز مجموعة واسعة من قطاع الخدمات.

يعكس تقرير“تانكان” الظروف المختلطة في مختلف القطاعات. وأدى تراجع النقص في الرقائق إلى تسهيل العمليات في شركات صناعة السيارات، مما رفع المعنويات لهذه المجموعة إلى 28 من 15 نقطة في الفترة السابقة. وأدى الطلب القوي على أشباه الموصلات إلى رفع مقياس صانعي الآلات الكهربائية الكبيرة إلى 4 نقاط من -2 سابقاً.

وظلت شركات إنتاج السيراميك والأحجار والفخار متوسطة الحجم من بين القطاعات الأكثر هبوطاً، كما كانت توقعات شركات النسيج الصغيرة سلبية أيضا.

تفاؤل في قطاع الخدمات

وبخلاف قطاع التصنيع، ارتفعت قراءة الشركات الكبيرة في خدمات الإقامة والمأكولات والمشروبات إلى 51 نقطة، وذلك بفضل الطلب القوي المرتبط بارتفاع السياحة الداخلية. ويعد ضعف الين أحد العوامل التي ساعدت على ارتفاع عدد الزوار الأجانب إلى نحو 2.52 مليون في أكتوبر، متجاوزا المستوى الذي كان عليه قبل عامين.

وأظهر استطلاع اليوم الأربعاء أن جميع الشركات تتوقع في المتوسط ​​أن يتم تداول الدولار مقابل الين عند 139.35 في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 135.75 قبل ثلاثة أشهر.

وفي الأسابيع الأخيرة، رأى المشاركون في السوق بشكل متزايد أن بنك اليابان يتجه نحو رفع سعر الفائدة. في حين أظهر استطلاع أجرته“بلومبرج” للاقتصاديين في وقت سابق من هذا الشهر أن معظمهم يتوقع عدم إجراء تعديلات على السياسة عندما ينتهي اجتماع مجلس الإدارة في 19 ديسمبر، لكن توقع ثلثاهم أن السلطات ستلغي المعدل السلبي بحلول نهاية أبريل. وقال النصف أن هذه الخطوة ستحدث في ذلك الشهر.

أثيرت الأقاويل في السوق الأسبوع الماضي عندما قال المحافظ كازو أويدا إن مهمته ستصبح أكثر صعوبة اعتباراً من نهاية العام، وقلل أحد نوابه من التأثير المحتمل الذي قد ينجم عن رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، لا يرى المسؤولون حاجة كبيرة للاندفاع، نظراً لأنهم لم يروا بعد أدلة كافية على نمو الأجور الذي من شأنه أن يحافظ على التضخم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

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