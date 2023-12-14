“المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ265 مليار يوان جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 265 مليار يوان (نحو 37.26 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لبيان البنك المركزي.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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