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“المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بـ265 مليار يوان جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 265 مليار يوان (نحو 37.26 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لبيان البنك المركزي.

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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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