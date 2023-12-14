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صعود مؤشر نيكي بدعم من تحسن معنويات الشركات الصناعية جريدة البورصة

12/14/2023 3:15:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت، بعد صدور بيانات عن المصرف المركزي أظهرت تحسن معنويات الشركات الصناعية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.25% إلى 32926 نقطة، في حين استقر مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً عند 2354 نقطة.

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وقال“شيجيتوشي كامادا” المدير العام لقسم البحوث لدى“تاتشيبانا” للأوراق المالية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن السوق اليابانية ارتفعت بفضل زخم نظيرتها في وول ستريت مع اتجاه مؤشر“داو جونز” نحو مستوى قياسي مرتفع، وأراد المستثمرون شراء المزيد من الأسهم لتعزيز قيمة مؤشر“نيكي”، لكن الحذر بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب اليوم، حدّ من معنويات المتداولين.

وأظهرت نتائج استطلاع“تانكان” الذي صدر عن بنك اليابان اليوم، ارتفاع المؤشر الأساسي لمعنويات كبار المُصنعين إلى 12 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى ديسمبر، مقارنة بقراءة الفترة السابقة عند 9 نقاط، ليصل إلى أعلى مستوى له في قرابة عامين، في إشارة إلى أن الظروف الاقتصادية اللازمة لتخفيف إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير بدأت في الظهور.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.34% إلى 145.92 ين .


المصدر:

MENAFN14122023000202011048ID1107594031

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