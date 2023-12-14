صعود مؤشر نيكي بدعم من تحسن معنويات الشركات الصناعية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء مقتفية آثار نظيرتها في وول ستريت، بعد صدور بيانات عن المصرف المركزي أظهرت تحسن معنويات الشركات الصناعية في البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.25% إلى 32926 نقطة، في حين استقر مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً عند 2354 نقطة.
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وقال“شيجيتوشي كامادا” المدير العام لقسم البحوث لدى“تاتشيبانا” للأوراق المالية في تصريح لوكالة“رويترز”، إن السوق اليابانية ارتفعت بفضل زخم نظيرتها في وول ستريت مع اتجاه مؤشر“داو جونز” نحو مستوى قياسي مرتفع، وأراد المستثمرون شراء المزيد من الأسهم لتعزيز قيمة مؤشر“نيكي”، لكن الحذر بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب اليوم، حدّ من معنويات المتداولين.
وأظهرت نتائج استطلاع“تانكان” الذي صدر عن بنك اليابان اليوم، ارتفاع المؤشر الأساسي لمعنويات كبار المُصنعين إلى 12 نقطة خلال الأشهر الثلاثة الممتدة حتى ديسمبر، مقارنة بقراءة الفترة السابقة عند 9 نقاط، ليصل إلى أعلى مستوى له في قرابة عامين، في إشارة إلى أن الظروف الاقتصادية اللازمة لتخفيف إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير بدأت في الظهور.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.34% إلى 145.92 ين .
المصدر:
MENAFN14122023000202011048ID1107594031
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