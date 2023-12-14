“إيرباص”: الصين ستصبح أكبر سوق للطيران بحلول 2042 جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) توقعت“إيرباص تشاينا”، أن تصبح الصين أكبر سوق لخدمات الطيران في العالم بحلول عام 2042، حيث ستصل قيمة سوقها إلى 54.1 مليار دولار.

ومن المقرر أن تتجاوز الصين أوروبا وأمريكا الشمالية لتتصدر السوق العالمية لخدمات الطيران، إذ من المتوقع أن يبلغ حجم أسطول الطائرات التجارية العاملة في البلاد 10930 طائرة بحلول عام 2042، وفقا لتوقعات إيرباص بشأن خدمات الطيران في السوق الصينية.

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وقال هو يونج دونج، نائب رئيس استراتيجية خدمات العملاء وتطوير الأعمال والعمليات في“إيرباص تشاينا”، إن صناعة الطيران المدني في الصين أصبحت أكثر كفاءة وجودتها تتحسن، مضيفا أنها تخلق المزيد من الفرص لسوق الخدمات في ثلاثة جوانب رئيسية وهي الصيانة، والتدريب والتشغيل، وتحسين تجربة الركاب.

وتتنبأ إيرباص بأن طلب الصين على الطيارين والفنيين وأفراد طاقم الطائرة سيزيد بأكثر من الضعف من 212 ألف وظيفة في عام 2023 إلى 561 ألف وظيفة في عام 2042.