“إيرباص”: الصين ستصبح أكبر سوق للطيران بحلول 2042 جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقعت“إيرباص تشاينا”، أن تصبح الصين أكبر سوق لخدمات الطيران في العالم بحلول عام 2042، حيث ستصل قيمة سوقها إلى 54.1 مليار دولار.
ومن المقرر أن تتجاوز الصين أوروبا وأمريكا الشمالية لتتصدر السوق العالمية لخدمات الطيران، إذ من المتوقع أن يبلغ حجم أسطول الطائرات التجارية العاملة في البلاد 10930 طائرة بحلول عام 2042، وفقا لتوقعات إيرباص بشأن خدمات الطيران في السوق الصينية.
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وقال هو يونج دونج، نائب رئيس استراتيجية خدمات العملاء وتطوير الأعمال والعمليات في“إيرباص تشاينا”، إن صناعة الطيران المدني في الصين أصبحت أكثر كفاءة وجودتها تتحسن، مضيفا أنها تخلق المزيد من الفرص لسوق الخدمات في ثلاثة جوانب رئيسية وهي الصيانة، والتدريب والتشغيل، وتحسين تجربة الركاب.
وتتنبأ إيرباص بأن طلب الصين على الطيارين والفنيين وأفراد طاقم الطائرة سيزيد بأكثر من الضعف من 212 ألف وظيفة في عام 2023 إلى 561 ألف وظيفة في عام 2042.
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