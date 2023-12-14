الصين تراجع لائحة المعايير الصناعية جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين، لائحة منقحة بشأن المعايير الصناعية؛ مع التركيز على منع استخدام المعايير لتقييد المنافسة.
وذكرت الهيئة أن هذه اللائحة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2024، تهدف إلى التحسين المستمر لبيئة الأعمال وإطلاق العنان لحيوية الكيانات التجارية.
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وتحظر اللائحة ممارسات، بما في ذلك استخدام المعايير الصناعية لتحديد مؤهلات الحوافز، وإصدار التراخيص والشهادات، وإجراء الموافقات والتسجيلات، فضلا عن تشكيل معايير التقييم.
كما تحظر على الحكومة استبعاد وتقييد المنافسة في السوق من خلال المعايير الصناعية، مع تشجيع نشر المعايير على منصة الخدمة العامة الوطنية للمعلومات العامة.
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، تمت الموافقة على حوالي 1971 معيارا وطنيا جديدا وإصدارها، بزيادة قدرها 110.6% على أساس سنوي.
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