الصين تراجع لائحة المعايير الصناعية جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أصدرت الهيئة الوطنية لتنظيم السوق في الصين، لائحة منقحة بشأن المعايير الصناعية؛ مع التركيز على منع استخدام المعايير لتقييد المنافسة.

وذكرت الهيئة أن هذه اللائحة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2024، تهدف إلى التحسين المستمر لبيئة الأعمال وإطلاق العنان لحيوية الكيانات التجارية.

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وتحظر اللائحة ممارسات، بما في ذلك استخدام المعايير الصناعية لتحديد مؤهلات الحوافز، وإصدار التراخيص والشهادات، وإجراء الموافقات والتسجيلات، فضلا عن تشكيل معايير التقييم.

كما تحظر على الحكومة استبعاد وتقييد المنافسة في السوق من خلال المعايير الصناعية، مع تشجيع نشر المعايير على منصة الخدمة العامة الوطنية للمعلومات العامة.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، تمت الموافقة على حوالي 1971 معيارا وطنيا جديدا وإصدارها، بزيادة قدرها 110.6% على أساس سنوي.