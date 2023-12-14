وزير الري: 38% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الري هاني سويلم، إن نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن تتجاوز 38%.

وأضاف أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف، تم الانتهاء من أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى القنطرة، والبدء في تركيب بوابات القنطرة والمصنعة بدولة اليابان، كما تم الانتهاء من أعمال الحماية خلف قنطرة بحر يوسف.

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كان وزير الري قد تلقى تقريرا يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، قال سويلم إنه تم الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد والتجهيز لتنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الإبراهيمية تمهيدا للبدء في الإنشاء.

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان، أوضح أنه تم الانتهاء من تركيب منظومة التجفيف وتشغيلها لبدء الحفر في الموقع تمهيدا لبدء الإنشاء، وتجري أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان – الديروطية – أبو جبل – إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.

كما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 6ر1 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.