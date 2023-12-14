وزير الري: 38% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الري هاني سويلم، إن نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة حتى الآن تتجاوز 38%.
وأضاف أنه فيما يخص الموقف التنفيذي بقنطرة فم بحر يوسف، تم الانتهاء من أعمال الخرسانة لجسم قنطرة بحر يوسف والكوبري أعلى القنطرة، والبدء في تركيب بوابات القنطرة والمصنعة بدولة اليابان، كما تم الانتهاء من أعمال الحماية خلف قنطرة بحر يوسف.
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كان وزير الري قد تلقى تقريرا يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.
وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، قال سويلم إنه تم الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد والتجهيز لتنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الإبراهيمية تمهيدا للبدء في الإنشاء.
وفيما يخص قنطرة فم البدرمان، أوضح أنه تم الانتهاء من تركيب منظومة التجفيف وتشغيلها لبدء الحفر في الموقع تمهيدا لبدء الإنشاء، وتجري أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كافة العناصر، كما تم تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان – الديروطية – أبو جبل – إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.
كما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذي يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.
جدير بالذكر أن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 6ر1 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.
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